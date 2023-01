Pflanzen im fatalen Frühlingsfieber

Frühjahrstemperaturen mitten im Winter. Darauf haben sich die Landwirte in den vergangenen Jahren bereits eingestellt. Dennoch bleiben so einige Probleme.

Gefühlt ist es zu nass. „Das täuscht aber“, sagt Martin Volking und zeigt‘s direkt am Teich, der fast gar keiner mehr ist: „Normalerweise könnte ich hier nicht stehen.“ Braune Verfärbungen zeigen die Kante, an der sonst der Normalpegel steht. „Es hat zwar in diesen Tagen immer mal wieder geregnet, aber das ist kaum ein Ausgleich für das, was in den Monaten zuvor an Niederschlägen gefehlt hat.“