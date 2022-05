Pflückpremiere im Folientunnel

Erdbeeren selbst pflücken – das geht schon jetzt im Folientunnel an der Sendenhorster Straße in Ahlen. Der Hof Schulze Rötering reagiert auf viele Nachfragen.

Die gibt‘s gleich zum Kaffee: Amalia Kasper pflückt am Nachmittag im Folientunnel selbst.

Viel Sonne, viel Farbe: „Jetzt werden die Erdbeeren schneller rot“, sagt Hildegunde Schulze Rötering und gibt den Folientunnel an der Sendenhorster Straße erstmals für Selbstpflücker frei. Die hätten sonst bis Ende des Monats warten müssen, um dann gegenüber auf dem freien Feld in die Hocke zu gehen. Die Nachfrage sei zuletzt groß gewesen, erklärt die Direktvermarkering Freigabe und Frühstart. Und fragt: Warum nicht aus dem Erdbeerpflücken ein Event machen? Einen Familienausflug? Amalia Kasper kommt der Einladung zuvor. Sie erwartet am Mittwochnachmittag ihre Tochter zum Kaffee. Ganz spontan sei sie hier, um bei dieser Wärme gleich mit einer Schale Erdbeeren etwas Erfrischendes auf den Tisch zu bringen.