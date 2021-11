Philip I. – Prinz in ganz besonderer Zeit

626 Tage ohne richtigen Karneval. „Das reicht“, sagt Philip Rings. Zwar sei die Unbeschwertheit noch immer nicht vollends zurück und über Teile der Session schweben pandemiebedingt weiterhin so einige Fragezeichen, aber als neuer Stadtprinz von Ahlensia möchte der 39-Jährige gerne Mut machen, den Blick nach vorne richten und den Stillstand beenden. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst!“

Unter dem Motto „Mach dein Ding“ wurde Philip I. am Samstagabend in der Stadthalle offiziell proklamiert und löst damit Heinzpeter I. auf dem Frohsinnsthron ab. „Er hat länger durchhalten müssen als alle seine Vorgänger. Nun freue ich mich, als 74. Stadtprinz von Ahlen und als dritter Prinz des Bürgerausschusses zur Förderung des Ahlener Karnevals an den Start gehen zu dürfen“, bekannte die neue Tollität. Die Narretei liegt in der Familie: Bruder André hatte bereits 2006/07 die Prinzenwürde inne. Gerade in dieser besonderen Zeit müsse jeder zeigen, dass er weiterhin hinter dem steht, was die Menschen verbindet. „Verkleidet euch bunt, baut Wagen und gestaltet Fußgruppen, so wie ihr wollt – macht euer Ding“, lautete der Appell des frischgewählten Stadtprinzen an sein Volk. „Wir werden versuchen, so viel wie möglich persönlich zu begleiten.“

Waschechte Vollblutkarnevalisten

Philip Rings arbeitet als Verkaufsleiter im Haustechnik-Großhandel für den Bereich Bad, ist verheiratet mit seiner Nadine und zugleich Vater zweier Kinder, Hannes (4) und Elisa (7). Zu seiner Familie zählt er natürlich auch Labradorhündin Erna.

An Philips Seite stehen mit Alexander Wilk und Ingo Rütten als Adjutanten sowie Andreas Burian als Standartenträger gestandene Karnevalsvertreter, die nach eigenen Angaben „richtig Bock“ haben. Wilk (45) ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Er arbeitet als selbstständiger Finanzberater bei der Deutschen Bank. Schon seit fast vier Jahrzehnten gehört der Karneval zu seinem Leben. „Ich habe von Kindesbeinen an getanzt, bin Mitglied bei den ,Schwarz-Gelben Funken‘ und war dort lange im Vorstand, unter anderem als Säckelmeister und Präsident, aktiv“, erzählte Wilk.

Stadtprinz Philip I. Rings Foto: Christian Wolff

Adjukollege Ingo Rütten (49) ist von Beruf Hydrauliker, verheiratet und hat ein Kind. Auch er ist ein absoluter Vereinsmensch und von klein auf im Karneval unterwegs, erst bei „Kiek es rout“, dann über zehn Jahre im BAS bis zum zweiten Vorsitzenden. Danach war er elf Jahre lang bei den Senatoren der „Schwarz-Gelben“; parallel dazu viele Jahre Vorsitzender des Schützenvereins „Hoher Norden“ und jetzt als Oberst der Schützengemeinschaft Ahlen.

Andreas Burian (44) rundet die neue Prinzentruppe optisch ab. Der Standartenträger arbeitet im „normalen Leben“ als Feuerwehrmann, ist Vater dreier Kinder und begann seine närrische Laufbahn bei der ACC-Jugend. Inzwischen ist er ein bekanntes Gesicht bei den „Happy Trumpets“ sowie als Elferratsmitglied bei den „Schwarz-Gelben Funken“ aktiv.

„Gemeinsam mit meiner Prinzenkapelle und allen Vereinen wollen wir durch die Säle und Straßen ziehen, um eben diese 626 harten Tage für einige Stunden vergessen zu machen“, sagte der neue Stadtprinz bei der Frage nach seinen Plänen für die Fünfte Jahreszeit.