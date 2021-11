Philosophische Fragen der heutigen Zeit

Die VHS bietet im November acht interessante Online-Formate an. Los geht es schon am morgigen Dienstag (2. November) um 17 Uhr mit dem „Offenen Philosophischen Salon zu aktuellen Fragen unserer Zeit“. Die Themen werden zu Beginn des Kurses gemeinsam festgelegt.

Am selben Tag beginnt um 19 Uhr ein Online-Vortrag über Emil Nolde, der zu den bekanntesten und auf Grund seiner späteren nationalsozialistischen Überzeugung umstrittensten Künstlern der Klassischen Moderne zählt. Die virtuellen Veranstaltung laufen über Video-Konferenz-Systeme, für deren Nutzung keine Software heruntergeladen werden muss. Anmeldungen sind über vhs-ahlen.de oder per E-Mail an vhs@stadt.ahlen.de möglich. Die Teilnahmegebühr pro Veranstaltung beträgt je eingeloggtem Endgerät fünf Euro.

Individuelle Beratungssprechstunde

Zudem bietet die die VHS eine kostenlose und individuelle Beratungssprechstunde für Online-Angebote an. Darin können Interessierte Fragen zu technischen Anforderungen ihrer Endgeräte stellen und sich eine Einführungin die vhs.cloud, das Konferenz-Tool edudip oder andere von der VHS genutzten Tools geben lassen. Eine Anmeldung hierzu ist ebenfalls erforderlich. Die nächste Beratungssprechstunden findet am 23. November (Dienstag) um 16.30 im Lerncafé der VHS am Markt statt. Weitere Informationen gibt es auch telefonisch unter der Nummer 02382-5 94 36.