Philosophische Glücksbetrachtungen

Was ist eigentlich Glück? Wohl nicht der rote Porsche 911, findet Comedian und Autor Bernd Stelter, der am Samstagabend interessante Antworten auf diese Frage bot.

Über fast 400 Besucherinnen und Besucher freute sich Bernd Stelter am Samstagabend in der Stadthalle, die sich sein Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ nicht entgehen lassen wollten. „Endlich wieder Comedy“, so der Entertainer: Es sei gerade auch in dieser Zeit vollkommen okay, von Herzen Lachen zu dürfen und zu können.