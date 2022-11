Photo Porst macht weiter

Yasemin Ekmekci steht vor der Wiedereröffnung von Photo Porst. Die „Galerie im Hof“ am Rande der Fußgängerzone meldet sich am 16. November überraschend zurück.

Sechs Wochen war geschlossen, in Kürze ist wieder geöffnet: Photo Porst meldet sich zurück! Mit Yasemin Ekmekci. Die 41-Jährige übernimmt die „Galerie im Hof“, in der sie selbst im letzten Jahr vor der Schließung Angestellte war. „Ich fand es zu schade, dass nach über 40 Jahren ein solches Fotostudio aufgegeben werden soll“, erklärt sie – und zeigt glücksbeseelt ihren eigenen Gewerbeschein.

„ »Ich fand es zu schade, dass nach über 40 Jahren ein solches Fotostudio aufgegeben werden soll.« “ Existenzgründerin Yasemin Ekmekci

Fortsetzung nun also doch! Neuruheständler Alexander Oswald, der die Geschäfte in den vergangenen fünf Jahren führte, nachdem sich Inhaber Hans Geesmann in den Ruhestand verabschiedet hatte, war noch im Sommer mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit gegangen, um eine Schließung abzuwenden. Reaktionen des Bedauerns gab es viele. Eine Nachfolgelösung fand sich aber nicht. Seit Ende September hängt ein Schild an der Eingangstür: „Vorübergehend geschlossen!“

„Vorübergehend“, wie Yasemin Ekmekci betont. Die Idee, die Geschäfte zu übernehmen, habe sie lange Zeit mit sich herumgetragen. Die schwierige wirtschaftliche Situation insgesamt und die überall steigenden Kosten hätten sie aber zunächst davon abgehalten, es zu wagen.

An ihren Job bei Photo Porst kam die Mutter zweier Jungen vor über einem Jahr als Kundin. Sie habe Kinderaufnahmen machen lassen und dabei auch über ihre Leidenschaft gesprochen, selbst gerne Fotos zu machen. Kurz darauf gehörte sie – zurück aus der Erziehungszeit – zum Team.

Eigentlich kommt die gebürtige Hammerin aus einem ganz anderen Metier. Sie ist geprüfte Finanzbuchführungskraft. Was so gar nicht zu ihrem Hobby passen mag: „Ich bin eine Fotoverrückte!“ Porst-Stammkunden seien zuletzt sehr traurig gewesen und hätten ihr immer wieder Mut zugesprochen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Die letzte Initialzündung habe Gründungsvater Hans Gees­mann gegeben.

Am Mittwoch (16. November) sollen die Türen bei Photo Porst wieder öffnen, als habe es nur eine kurze Pause gegeben. Mit Sekt zum Comeback. Schließlich gebe es ja etwas Schönes zu feiern, strahlt die Existenzgründerin.