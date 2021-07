Für 350 Zweitimpfungen wurde das Work-Life-Balance- und Gesundheitszentrum „Freiraum“ in Ahlen am Samstag zur Impfzentrale. Initiatoren der Großaktion: eine HNO-Praxis und eine Apotheke.

Oberarm frei für den zweiten Pieks. Das Praxisteam Mandelkow / Satimov legte für die Impfaktion am Samstag eine Sonderschicht ein.

Ashtanga Yoga, Pilates oder Feldenkrais – breitgefächert ist das Kursangebot, das der „Freiraum“ bietet. Doch am Samstag verwandelte sich das Work-Life-Balance- und Gesundheitszentrum in der Friedenstraße in eine Impfzentrale.