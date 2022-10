„Pier 59“ beendet die Saison

Kultur am Werseufer

Viele Gäste kamen am Samstagabend zum Abschlusskonzert ans Werseufer.

Zwei Jahre Vorbereitungszeit, einen Monat Öffnung am Wochenende: Es war ein kurzes Gastspiel, doch im nächsten Jahr geht es weiter. Mit Lounge-Musik von Slyser verabschiedeten sich am Samstagabend Philipp Bake und Patrick Kühlmann mit ihrem mobilen Kulturcontainer „Pier 59“ am Werseufer.

Slyser brachte Lounge-Musik mit. Foto: Angelika Knöpker

Die Resonanz war überwältigend, viele junge, aber auch ältere Freunde der Open-Air-Musik legten am Bruno-Wagler-Weg einen Stopp ein und erfreuten sich am Lagerfeuer über die tolle Atmosphäre. Große Beachtung fand neben der Musik auch die Kunstausstellung mit Bildern von Felix Löseke.