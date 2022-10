„Pier 59“ verabschiedet sich mit Konzert

Mit einem „Slyser“-Konzert verabschiedet sich das „Pier 59“ am Wochenende nach einem Monat vom Werseufer. Mit positiver Bilanz und dem Wunsch nach Fortsetzung.

Werseufer am Bruno-Wagler-Weg

Einen ganzen Monat lang bespielte der mobile Kulturcontainer „Pier 59“ das Werseufer am Bruno-Wagler-Weg. „Unser Angebot ist wirklich sehr gut angenommen worden“, sagt Mitorganisator Philipp Bake auf Anfrage unserer Zeitung. „Selbst bei ganz unterschiedlichen Wetterlagen ließen es sich die Menschen bei Musik zwischen Theke und Ausstellung gut gehen.“ Bake lobt dabei die gute Zusammenarbeit mit der Stadt. Das Konzept werde auf jeden Fall fortgeführt. Zum Wochenende ist das „Pier 59“ noch einmal geöffnet – Freitag und Samstag jeweils ab 16 Uhr. Und am letzten Abend lockt „Slyser“, in der Ahlener Musikszene seit Jahren bekannt, mit einem Konzert. Interessierte sind willkommen.