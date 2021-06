Pkw brannte auf Hofeinfahrt

Schwarzer Rauch zog Mittwochnachmittag über Tönnishäuschen hinweg: Ein Pkw stand in Vollbrand. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Fahrzeug in Vollbrand: Vor lauter Flammen war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr viel vom Pkw zu sehen.

Pkw-Brand am Rande der Kapellengemeinde: Glücklicherweise unverletzt blieb der Fahrer eines Kombis, als das Fahrzeug am Mittwoch um 15.19 Uhr auf der Münsterstraße aus ungeklärten Gründen zu brennen begann. Der verdutzte Mann schaffte es gerade noch, auf eine Hofeinfahrt zu lenken und sich in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr rückte mit den Löschzügen Vorhelm und Hauptwache nach Tönnishäuschen aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war von dem Wagen vor lauter Flammen nichts mehr zu sehen. Auch einige Mitarbeiter des benachbarten Garten- und Landschaftsbaubetriebs Tripp, die zur selben Zeit mit einem Radlader unterwegs waren, eilten dem Fahrer zur Hilfe. Viel auszurichten war jedoch nicht mehr. Es entstand Totalschaden. Froh waren die Kräfte ebenfalls, dass der Brand nicht aufs nahe Feld übergriff.