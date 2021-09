Plädoyer gegen Kinderarbeit

Auf der einen Seite ein lesender Schüler, auf der anderen Seite ein arbeitendes Kind an einer unaufhörlich ratternden Nähmaschine. Dieser Anblick bot sich Passanten am Samstagmorgen vor dem Weltladen an der Gerichtsstraße. Was hat es denn damit auf sich? Diese Frage, die sich viele Ahlener stellten, beantworteten die „Fairbuddys“ der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule gerne: Die Schülerinnen und Schüler setzten mit der Szenerie, in der sie die Schulwelt und die Welt der Kinderarbeit gegenüberstellten, ein ganz klares Zeichen gegen ausbeuterische Kinderarbeit, die es nach wie vor in vielen Ländern gibt und von der Millionen betroffen sind. Sei es in der Textilindustrie, sei es bei der Produktion von Kakao oder anderen Waren.

„ »Es ist einfach sehr ungerecht, dass Kinder arbeiten müssen.« “ Simay Agir

Ein Missstand, zu dem die „Fairbuddys“ nicht länger schweigen wollten. „Es ist einfach sehr ungerecht, dass Kinder arbeiten müssen“, betonte etwa Simay Agir, die sich symbolisch hinter die Nähmaschine setzte, und so tat, als würde sie arbeiten. Mit der Aktion vor dem Weltladen im Rahmen der diesjährigen Fairen Woche (vom 10. bis zum 24. September) wolle man darauf aufmerksam machen und mit den Menschen zum Thema Kinderarbeit ins Gespräch kommen.

Bei Helga Michalski (r.) informierten sich die „Fairbuddys“ über das Produktsortiment des Weltladens. Foto:

Die Idee, sich mit der Pro­blematik näher auseinanderzusetzen, entwickelten die „Fairbuddys“ gemeinsam mit ihren Lehrern Nadine Schilling und Robin Kramme, als sie sich mit dem übergreifenden Thema des Fairen Handels beschäftigten. „Wir haben ein großes Interesse für das Thema festgestellt“, verdeutlichte Nadine Schilling. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Robin Kramme betreut die Lehrerin die „Fairbuddys“ an ihrer Schule. Die hat sich übrigens auf die Fahne geschrieben, demnächst als offizielle „Fairtrade-School“ anerkannt zu werden. „Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, den Fairen Handel an unserer Schule voranzutreiben“, so Schilling. Man wolle das Bewusstsein für faire Handels- und Arbeitsbedingungen schärfen. Dass ihre Schüler das genauso sehen, zeigten sie mit dem öffentlichen Plädoyer eindrucksvoll.

Lob für das Engagement der Schüler gab es dabei nicht nur von einigen Passanten, sondern auch von den Aktiven des Weltladens. „Für uns ist es wichtig, die Schulen zu involvieren“, betonte Karla Grawinkel vom Weltladen-Team. Schließlich sei es der Nachwuchs, der die Idee des Fairen Handels weitertrage. Das wollen die „Fairbuddys“ zukünftig in jedem Fall tun. Die Schüler nutzten daher auch die Gelegenheit, sich im Weltladen über fair gehandelte Produkte, wie etwa Schokolade, zu informieren.