Plan fürs neue Jahr: „Mut haben“

Die Katholische Frauengemeinschaft St. Bartholomäus/St. Ludgeri (KFD) führte am Dienstagnachmittag im Barthelhof ihren Gemeinschaftsnachmittag in neuem Format durch. Er wird nun auf zwei Nachmittage mit identischem Programm aufgeteilt.

„Nutzen Sie die Zeit zum Reden, Reden ist gut“, lud die KFD-Sprecherin Maria Tangemann-Kreienborg die Besucherinnen des ersten Nachmittags ein, die Seele zu befreien. Zunächst standen aber die Regularien auf dem Programm, Kassiererin Resi Diecksmeier berichtete, dass die KFD St. Bartholomäus/St. Ludgeri aktuell 246 Mitglieder hat.

Längere Rückschau

Da die Gemeinschaftsnachmittage der vergangenen beiden Jahre aus Pandemiegründen ausfallen mussten, gab Maria Tangemann-Kreienborg eine längere Rückschau, schwenkte dann auch zu den Ausblicken. Noch im Februar 2020 hatte ein besinnliches Wochenende in Finnenberg stattfinden können. Das nächste mit Pfarrer Reinhard Kleinewiese ist vom 20. bis 22. Oktober (Freitag bis Sonntag) zum Thema „Mut haben“ im Kloster Gerleve in Billerbeck geplant.

Norbert Nientiedt las Passagen aus seinen Büchern vor. Foto: Ralf Steinhorst

Es fanden zudem verschiedene Gänge auf die Halde und auch nach Telgte statt. Über den aktuellen Stand der Ideenwerkstatt hatten sich die Frauen von der städtischen Integrationsbeauftragten informieren lassen.

Am kommenden Montagabend um 19.30 Uhr beginnen die Filmabende mit Pfarrer Willi Stroband im „Cinema“. Zum Auftakt wird die Tragikomödie „Green Book“ gezeigt. Insgesamt sollen in diesem Jahr vier Filmabende stattfinden. Neu ist, dass die KFD nach den Vorführungen zu einer Film-Nachbesprechung in gemütlicher Runde in den Barthelhof einlädt.

Ideen für Veranstaltungen

Auch soll in diesem Jahr wieder eine Reise angeboten werden. Das Team bittet die Mitglieder darum, Ideen für weitere Veranstaltungsmöglichkeiten mit einzubringen. Maria Tangemann-Kreienborg verdeutlichte, dass die Belebung des Themas Stellung der Frau in der Kirche weiterhin ein zentrales Anliegen bleibt.

Passend zu dem Motto „Starke Frauen“ hatte die Frauengemeinschaft den Autor und ehemaligen Schulseelsorger Norbert Nientiedt aus Münster eingeladen. Er las einige Passagen aus seinen Büchern vor, in denen er von Begegnungen mit Menschen schreibt, die er im Alltag getroffen und denen er einfach nur zugehört hat: „Es sind wahre Geschichten von Menschen, die einfach nur ihr Leben ändern wollten.“

Der zweite Gemeinschaftsnachmittag findet am heutigen Donnerstag statt.