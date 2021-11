Plastik? Nicht im Unverpacktladen

„Am liebsten lose“ heißt das Geschäftsmodell von Marion van Aart. Mit ihrem Verkaufswagen setzt die 45-Jährige jetzt auf dem Ahlener Wochenmarkt ein deutliches Signal – gegen Plastikverpackungen, für den Klimaschutz. Ihren bisherigen Job als Erzieherin in einer Kita gab sie dafür auf.

Er treibt in den Weltmeeren und liegt auch sonst überall, oft sogar mitten in der Natur. Plastikmüll ist das Symbol der Wegwerfgesellschaft und ein globales Problem. Auch diese Entwicklung hat die Corona-Pandemie nochmals befeuert. Kann man da als Einzelner überhaupt gegensteuern? Auf jeden Fall. So lässt sich etwa durch unverpacktes Einkaufen jede Menge Plastik einsparen. Ein Trend, dem immer mehr Menschen folgen und der jetzt mit dem mobilen Unverpacktladen „Am liebsten lose“ von Marion van Aart (45) aus Hamm auch auf dem Ahlener Wochenmarkt Einzug gehalten hat.