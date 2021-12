Plätzchen gegen Spende

Der Schwimmnachwuchs der ASG will sich intensiv auf die Langbahnwettkämpfe vorbereiten. Aber so ein Trainingslager will finanziert sein.

Normalerweise geben sie im Wasser Vollgas, doch in der vergangenen Woche legten sich viele Nachwuchsschwimmerinnen und -schwimmer der Ahlener SG gemeinsam mit ihren Eltern auch beim Plätzchenbacken mächtig ins Zeug. Die süßen Leckereien boten sie dann am vergangenen Samstag im Einkaufszentrum Kerkmann-Platz gegen eine Spende ab einem Euro an.

Der Erlös des Plätzchenverkaufs dient der Mitfinanzierung eines Trainingslagers in Norditalien, zu dem insgesamt 25 junge Sportlerinnen und Sportler plus Betreuerstab in den Osterferien mit dem Bus aufbrechen wollen. Dort soll es dann eine intensive Vorbereitung auf die Langbahnwettkämpfe geben, die für den kommenden Mai terminiert sind. „Da wir mit einigen Mehrkosten – etwa für Schnelltests – rechnen, können wir jede finanzielle Unterstützung gut gebrauchen“, betonte Abteilungsleiterin Lisa Schneider.



Bereits im Januar planen die ASG-Schwimmer daher ein Sponsorenschwimmen, und hoffen auch hier auf großzügige Unterstützung. So wie am Samstag: Die selbst gebackenen ASG-Plätzchen gingen da nämlich schon einmal weg wie warme Semmeln.