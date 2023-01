„Plem“ ist poetisch, philosophisch und saukomisch

Wenn die Bullemänner in der Stadthalle auftreten, ist eines garantiert: feinste westfälische Unterhaltung. Dabei ist für jeden was dabei: Politik, Pandemie und Kartoffelsalat.

Bullemänner gastieren am 14. Januar in der Stadthalle

Wer zum zehnten Mal in der Stadthalle gastiert, dem muss ein guter Ruf vorauseilen. Den können die Bullemänner für sich in Anspruch nehmen. Ihr aktuelles Programm, das sie am 14. Januar (Samstag) um 20 Uhr in Ahlen präsentieren, trägt den vielsagenden Titel „Plem“, aber bitte nicht plemplem.

„Plem“ bietet die ganze Themenvielfalt eines unterhaltsamen Abends unter Freunden: Politik, Pandemie und Kartoffelsalat. Mit einer gekonnten Mischung aus Kabarett und Kappes nehmen die westfälischen Wanderkomiker Augustin Upmann, Heinz Weißenberg, unterstützt durch die „Tastenfachkraft“ Svetlana Svoroba alles und alle aufs Korn und die Hörner. Von ihr heißt es, dass sie als Migrantin zu „lebenslänglich Münsterland“ verurteilt ist.

Kabarett zum Reinsetzen

Und so ist in „Plem“ alles drin: Kaff und Kosmos, Dorf und Doria. „Plem“, so loben sich die Künstler selbst, ist poetisch, politisch, philosophisch, musikalisch und bekloppt – aber immer saukomisch: Kabarett so richtig zum Reinsetzen. Über sich selbst sagt das Trio: „Verrückt sind wir noch nicht, aber auf einem guten Weg dahin – „Plem“ eben“.

Eingeweihte wissen die Qualitäten eines Augustin Upmann und Heinz Weißenberg zu schätzen, die in ihren Programmen ganz verschiedene Typen darstellen und die Chose aus verschiedenen Blickwinkeln aufspießen – was nicht immer nur erhellend ist.

Tickets im Vorverkauf

Über ihren Auftritt in Münster schrieben die Medien: „Die Bullemänner – das ist lebensnah Verfremdetes, schnelle Rollenwechsel, Schauspielerei, Tiefschürfendes und westfälische Erdung, Gemächliches und Vollgas, Singsang und Gesang, und dank Tasten-und Gesangskraft Svetlana Svoroba ein musikalischer Genuss.“

Für die Vorstellung in Ahlen sind die Eintrittskarten zum Preis von 24,80 Euro unter Rufnummer 20 00 und bundesweit bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.