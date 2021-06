Politik pocht auf Passivhausstandard

Als „Sachstand light“ titulierte Florian Schmeing seinen Bericht zu den Planungen für das neue Stadthaus am Dienstag im Bauausschuss. Mehr zu erzählen und vor allem auch zu sehen, versprach der Leiter des Zen­tralen Gebäudemanagements (ZGM), werde es nach den Sommerferien geben, dann auch eine 3D-Visualisierung des Eingangsfoyers, auf die das Büro Gerber Architekten aus Dortmund bei seinem Siegerentwurf noch verzichtet hatte.

Wie Schmeing weiter ausführte, findet wöchentlich ein Koordinierungsgespräch mit dem Planungsteam statt. Aktuell werde im Detail am Raumprogramm gefeilt, um festzulegen, wo welcher Fachbereich der Verwaltung innerhalb des Gebäudes seine Büros beziehen wird, wie viele Besprechungsräume in welcher Größe benötigt und wo Toiletten oder Technikflächen angesiedelt werden.

Keine Änderungen am Grundraster

Am Grundraster werde es gegenüber dem Entwurf von Gerber keine großen Änderungen geben, stellte Schmeing fest. Die Themen Statik, Brandschutz und Bauphysik, zählte der ZGM-Chef weiter auf, würden ebenso bearbeitet wie die Stellplatzproblematik. Statt der geforderten 170 Parkplätze hatte Prof. Eckhard Gerber in seinem Gestaltungsentwurf für den Außenbereich nur 70 abgebildet. Es gebe „verschiedene Möglichkeiten“, wie die Vorgabe erfüllt werden könne, das werde dann noch politisch zu diskutieren und zu entscheiden sein, welche davon zum Tragen kommen soll, so Schmeing. Das Gleiche gilt nach seinen Ausführungen für das Energiekonzept, auch hier würden alternative Varianten geprüft und durchgerechnet.

Stichwort „aktive Kühlung“

Beim Stichwort „aktive Kühlung“ wurden Petra Pähler-Paul (Grüne) und Martina Maury (BMA) hellhörig. Eine Klimaanlage sei bisher nicht geplant und auch von ihren Fraktionen jedenfalls nicht nachträglich gewünscht worden, hielten beide übereinstimmend fest. Auf die Frage von Pähler-Paul, wie der vom Rat beschlossene Passivhausstandard umgesetzt werden soll, was nicht nur die Wärme- und Klimatechnik, sondern auch die Gebäudehülle tangiere, antwortete Schmeing: „Das ist genau das, was gerade eruiert wird mit dem Bauphysiker.“ Die Fraktionsvorsitzende der Grünen gab sich damit nicht zufrieden und verlangte, dass der Bürgermeister persönlich am kommenden Mittwoch im Hauptausschuss dazu Stellung nehmen solle. Erhard Richard (CDU) pflichtete Pähler-Paul bei: Der Passivhausstandard sei „politisch gewollt“ mit Blick auf die ambitionierten Klimaziele der Stadt.

Zum weiteren Zeitplan teilte Schmeing mit, dass die Vorplanung für das Stadthaus bis zum 2. September abgeschlossen sein soll, um dann bis Ende September fristgerecht den Förderantrag beim Land stellen zu können.