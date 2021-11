Polizei erteilt Schaulustigen Platzverweise

150.000 Euro Sachschaden bei Brand in Industriehalle

Ahlen

In einer Industriehalle in Ahlen ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Anwohner hatte eine große Rauchwolke über dem Industriegebiet entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte hatten jedoch nicht nur mit dem Brand zu kämpfen.

Von Max Lametz