Polizei schätzt: „Nahezu 20.000“ Jecken auf den Beinen

Echt ein Ärgernis“ seien die uneinsichtigen Autofahrer, die versuchten, die Straßensperren zu umgehen, sagt Gabriele Hoffmann. Doch das war auch schon der einzige negative Punkt in der vorläufigen Rosenmontagsbilanz, die die Leiterin der städtischen Ordnungsbehörde am frühen Abend zog.

Trotz noch so gründlicher Vorbereitung – ein „leicht schwummeriges Gefühl“ habe sie immer, gesteht Gabriele Hoffmann. Und sei dann „froh, wenn‘s vorbei ist“. In diesem Jahr ist die Erleichterung vollkommen. „Das war einer der ruhigsten Rosenmontage, die ich erlebt habe“, zieht die Leiterin der städtischen Ordnungsbehörde am frühen Montagabend eine erste Bilanz. Im Ganzen „sehr friedlich“ sei es gewesen, „obwohl es so voll war“. Nicht nur nach ihrer eigenen Beobachtung voller jedenfalls als beim letzten Umzug vor Corona im Jahr 2020. Die Polizei habe „grob geschätzt“, dass „nahezu 20 000“ Jecken auf den Beinen waren – und sich jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt auch auf denselben halten konnten. „Alkoholexzesse“, so Hoffmann, habe man nicht beobachtet und auch keine einzige „Zuführung“ bei der Jugendschutzstelle im Alten Pferdestall gehabt. Lediglich zwei vermisste Kinder seien im Verlauf des Zuges gemeldet worden, die aber dann sehr schnell wieder mit ihren Eltern vereint werden konnten.

Kurze Schrecksekunde nach dem Start

„Gut zufrieden“ ist auch Michael Peters als technischer Leiter des Bürgerausschusses. Er berichtet nur von einer kurzen Schrecksekunde kurz nach dem Start. Doch der Verdacht auf eine Öl-Leckage bei einer Zugmaschine habe sich zum Glück nicht bestätigt. Lediglich Kondenswasser aus der Klimaanlage war ausgetreten.

Die Runde im Stadtwacht-Büro komplett macht Rotkreuzleiter Raphael Müller. Der Sanitätsdienst war mit insgesamt 23 Kräften im Einsatz, wobei das DRK mit den Maltesern und der Feuerwehr gemeinsam operierte und zusätzlich auch noch Unterstützung vom Roten Kreuz Unna und der DLRG Heessen erhielt. Lediglich „zwei kleine Versorgungen“ seien nötig gewesen, so Müller, eine wegen einer Kopfplatzwunde und eine wegen Kreislaufproblemen.

Weniger Müll als sonst

Von den Kollegen der Straßenreinigung hat Gabriele Hoffmann gehört, dass es schon mal mehr Müll gegeben habe. Eine Erklärung, die sie dafür hat, ist das „hochwertige Wurfmaterial“. Es sei fast nichts auf dem Boden liegen gelassen worden.