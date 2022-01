Polizei übt sich in Zurückhaltung

Begleitet von der Polizei und Mitarbeitern des städtischen Ordnungsdienstes zogen am Montagabend wieder etwa 120 Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen durch die Innenstadt.

Etwa 120 Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen sind am Montagabend wieder durch die Ahlener Innenstadt gezogen, diesmal unter veränderten rechtlichen Vorzeichen und begleitet von einem beachtlichen Aufgebot an Einsatzkräften von Polizei und städtischer Ordnungsbehörde. Vor Ort war auch Landrat Dr. Olaf Gericke als oberster Dienstherr der Polizei im Kreis Warendorf, um sich persönlich „ein Bild von der Lage zu machen“, wie er gegenüber unserer Zeitung erklärte.

Die Lage stellte sich zunächst ähnlich dar wie auch in den zurückliegenden Wochen. Die Teilnehmer des sogenannten „Spaziergangs“ sammelten sich am Marienplatz und setzten sich dann gegen 18 Uhr in Bewegung. Die wenigsten trugen einen Mund-Nasen-Schutz, obwohl dies nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW bei Versammlungen auch im Freien vorgeschrieben ist. Über Lautsprecherdurchsagen wies die Po­lizei wiederholt auf die Maskenpflicht hin; der Aufforderung, diese zu befolgen, kam aber nur ein Teil der Angesprochenen nach.

Vor Ort: Landrat Dr. Olaf Gericke (M.) mit Polizei-Pressesprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk und dem Leiter der Wache Ahlen, Erster Polizeihauptkommissar Dieter Wienker.Vor Ort: Landrat Dr. Olaf Gericke (M.) mit Polizei-Pressesprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk und dem Leiter der Wache Ahlen, Erster Polizeihauptkommissar Dieter Wienker. Foto: Dierk Hartleb

Einige der „Spaziergänger“ benutzten Trillerpfeifen, andere führten Ghettoblaster mit sich, aus denen Musik abgespielt wurde. Immer wieder ertönte „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen. Auch wurden Parolen wie „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung“ oder „Widerstand“ skandiert. Von der Oststraße bog der Pulk in die Bahnhofstraße ein, weiter ging es über den Ostwall und die Südstraße, durch den Kühl und den Sidney-Hinds-Park, am Bahndamm entlang, über Moltkestraße, Lütkeweg, Nordstraße, Wallstraße und Klosterstraße zurück Richtung Ausgangspunkt.

Hitzige Diskussionen und Schmährufe

Erst kurz vor dem Marienplatz stellten sich Polizei und Ordnungsdienst dem De­monstrationszug ent­gegen und sprachen meh­rere Teilnehmer auf deren Verstoß gegen die Maskenpflicht an. Zur Einleitung von Bußgeldverfahren wurden die Personalien der Betreffenden festgestellt. Während dieser Maßnahmen kam es zu Gruppenbildungen, teilweise hitzigen Diskussionen über die Befugnisse der Behörden und vereinzelten Schmährufen gegen die Beamten. Anders als am Vorabend in Beckum, wo ein Polizist zu Boden gerissen und verletzt worden war, blieb es aber bei verbalen Scharmützeln. Gegen 19.30 Uhr löste sich der Aufzug schließlich auf.

„ »Wenn‘s friedlich bleibt, dann haben wir alles richtig gemacht.« “ Landrat Dr. Olaf Gericke

Landrat Dr. Olaf Gericke zog ein positives Resümee des Einsatzes. „Wenn‘s friedlich bleibt, dann haben wir alles richtig gemacht“, stellte er fest und sprach von einem „abgewogenen Vorgehen“ seitens der Polizei, nicht zuletzt mit Blick auf den Umstand, dass sich auch Familien mit Kindern unter den Teilnehmern befunden hätten. Für ihn sei entscheidend: „Wir haben Präsenz gezeigt.“

Gericke bedauerte allerdings, dass die Versammlung erneut nicht angemeldet worden sei. Durch die fehlende Kooperationsbereitschaft der Veranstalter werde es der Polizei „erschwert“, ihrem Auftrag nachzukommen, die Ausübung des Versammlungsrechts zu schützen, ungeachtet bewusster Regelverstöße. „Die Demonstrationsfreiheit ist ein hohes Gut unserer Rechtsordnung“, betonte der Landrat. Inhaltlich wolle er die Intention und die Aussagen der Teilnehmer nicht bewerten.

Auch in Sassenberg und Ennigerloh waren am Montagabend „Spaziergänger“ unterwegs.