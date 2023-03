Popcorn flog durch den Kinosaal

Martin Temme lässt sich sonst nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Aber die Vorkommnisse rund um die Vorführung des Films „Creed III – Rocky's Legacy“ haben den Cinema-Pächter doch erschüttert.

„Ich bin über das asoziale Verhalten entsetzt“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Wie in Kinos in Essen, Berlin, Rosenheim, Troisdorf, Münster, Hamm oder Coesfeld war es am vergangenen Wochenende auch im „Cinema Ahlen“ zu Tumulten gekommen. Dabei wurde massenweise Popcorn durch die Gegend geworfen und sich dabei gegenseitig gefilmt. Als Mitarbeiterinnen versucht hätten, diese Vorgänge zu unterbinden, seien sie beschimpft und beleidigt worden. In aller Regel handele es sich bei den Randalierern um männliche junge Halbwüchsige, hat Temme beobachtet.

Altersgrenze hochgesetzt

Als erste Konsequenz hat er die FSK-Altersgrenze von 12 auf 16 Jahre hochgesetzt. Die Störungen beschränkten sich auch ausschließlich auf die Nachmittagsvorstellungen. Abends, wenn überwiegend Pärchen ins Kino kämen, sei Randale kein Thema, berichtet der Kinobetreiber weiter. Als Ursache wird ein Trend auf der Social-Media-Plattform TikTok vermutet, bei dem es darum geht, mit dem gruppendynamischen Verhalten einen Filmabbruch zu erzwingen, der dann als quasi Erfolgsmeldung auf der Videoplattform eingestellt wird. Im Ahlener Kino musste zwar der Film zwar bisher nicht abgebrochen, aber zweimal angehalten werden.

Am Dienstag hatte sich Temme eigens für die Vorstellung um 17.25 Uhr Zeit genommen, um die Lage zu „peilen“. „Es ist aber alles ruhig geblieben“, lautet sein Resümee. Es könne gut sein, dass der Hype schon wieder vorbei sein – auch nachdem es anderswo schon zu Polizeieinsätzen gekommen ist. Der Film gerät dabei zur Nebensache. „Und der ist gut“, unterstreicht er, geht es doch um Rocky-Legende Sylvester Stallone und seinen Nachfolger.