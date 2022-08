Posen wie Tempelfiguren

Die Stiftung „Bridge of Hope“ lädt zusammen mit dem Team der Marktmusik am 3. September (Samstag) um 11 Uhr zu einer indischen Tanzperformance in die St.-Marien-Kirche ein. Es tanzen indische Künstlerinnen und Künstler im Alter von 13 bis 30 Jahren. In ihren Tänzen widmen sie sich der Kultur und den hinduistischen Gottheiten des Landes Indien.

Die Tänzerinnen und Tänzer zeigen an diesem Vormittag unter anderem Kuchi­pudi: Pfarrer Thota kommt aus dem Bundesland Andh­ra Pradesh. Die in Indien berühmte Tanzart Kuchipudi stammt aus Andhra Pradesh und entwickelte sich dort. Der Tanz nannte sich ursprünglich Kuchelapuri oder Kuchelapuram. Kuchipudi hat einen religiösen Inhalt und wurde früher nur in den Tempeln bei jährlichen Festen in Andhra präsentiert und ursprünglich nur von Männern aufgeführt, die der Brahmanen-Gemeinschaft angehörten.

In der Erzählung hinduistischer religiöser Folklore im Kuchipudi wird das dramatische Element stark betont und die Künstler „singen“ und „sprechen“ mit dem Tanz. Die Linien sind fließend und geschwungen und der Körper nimmt die Körperhaltungen ein, die in den gemeißelten Posen der Tempelskulpturen deutlich werden.

Späte Popularität

Während der Tanz Bharatanatyam Anerkennung und internationalen Ruhm erlangte, hinkte Kuchipudi hinterher und war auf seine dörfliche Umgebung beschränkt. In den 1940erJahren wagten sich einige Lehrer in Großstädte wie Madras und Hyderabad und begannen, Studentinnen auszubilden und Tanzsequenzen für das Kino zu inszenieren. Dem bestehenden Repertoire wurden neue Tanzstücke hinzugefügt und bald gewann Kuchipudi an Popularität. Heute gilt er als einer der sechs wichtigsten Tanzstile Indiens.

Pfarrer Joseph Thota und indische Ordensschwestern des St.-Franziskus-Hospitals sorgen im Anschluss für ein indisches Buffet in der Begegnungsstätte St. Marien. Die Speisen werden gegen Spende für die Hilfsprojekte von „Bridge of Hope“ angeboten. Pfarrer Joseph Thota informiert zudem über Patenschaften für bedürftige Schüler und Schülerinnen.