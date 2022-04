Post versendet Benachrichtigungen

Etwas mehr zu verteilen, haben die Zusteller der Post in diesen Tagen. Die Wahlbenachrichtigungen sind unterwegs.

Der Versand der Wahlbenachrichtigungen zur Landtagswahl am 15. Mai ist gestartet. Die Deutsche Post liefert seit dieser Woche die 37.000 Benachrichtigungen an die Wahlberechtigten in Ahlen aus.

Jeder Ahlener Briefzusteller habe damit rund 1000 Sendungen zusätzlich im Gepäck, teilt die Post dazu mit. Rund 13 Millionen Wahlberechtigte erhielten eine Benachrichtigung zum 18. Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen, wobei der Anteil an Briefwählern stetig steigt.

Bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2021, so die Post, habe der Anteil der Briefwähler bei 47,3 Prozent gelegen, 1994 lag er sogar nur bei 13,4 Prozent.

Angesichts der anhaltend gebotenen Infektionsschutzmaßnahmen zu Covid-19 rechnet die Deutsche Post auch weiter mit einem hohen Anteil an Briefwählerinnen und Briefwählern.