Wie sich Inklusion gut umsetzen lässt, darüber informierten sich jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Einrichtungen bei einem Fachtag, zu dem die Ahlener Präventionskette eingeladen hatte. „Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen und Bestärkung geben können“, freute sich Lisa Kalendruschat, Koordinatorin der Präventionskette, im Anschluss an die Veranstaltung. Gemeinsam mit der Arbeitsgruppe „Kita- und Grundschulalter“ hatte sie in die Stadthalle geladen. Über 60 Teilnehmende waren der Einladung gefolgt.

Wichtige Vernetzung

Der Fachtag ist laut Mitteilung der Stadt Teil des in der Präventionskette erarbeiteten Übergangssystems von der Kita in die Grundschule. Er soll dazu dienen, beide Bereiche miteinander zu vernetzen und praktisches Wissen für den Arbeitsalltag zu erlangen. Bürgermeister Dr. Alexander Berger hob den Stellenwert des Themas Inklusion in seiner Begrüßung hervor.

Workshops und Vorträge mit Praxisbezug gab es zu Bereichen wie pferdegestützte Förderung, Merkmale hochsensibler Kinder, sprachunterstützende Gebärden, inklusive Freizeitangebote in Ahlen, Autismus und der Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention für die Praxis.