Präses Kurschus in der Pauluskirche

Prominenter Gast in der Pauluskirche: Die Präses der Landeskirche und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Dr. Annette Kurschus, kommt am 22. Mai nach Ahlen.

Im Rahmen der Visitation des Evangelischen Kirchenkreises Hamm durch die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen wird am kommenden Sonntag (22. Mai) die Präses der Landeskirche und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Dr. Annette Kurschus, im Gottesdienst in der Pauluskirche zu Gast sein. Das aus 15 Mitgliedern der Kirchenleitung bestehende Team rund um die Präses besucht zum Auftakt der viertägigen Visitation die Gottesdienste in den Regionen des Kirchenkreises.

„Dass Präses Kurschus als höchste Repräsentantin der Evangelischen Kirche in Deutschland in die Pauluskirche kommt, freut uns natürlich sehr“, sagt Pfarrer Markus Möhl, der den Gottesdienst halten wird. Schon einmal habe sie ja im Jahr 2019 im Rahmen eines Radiogottesdienstes als Predigerin auf der Kanzel der Pauluskirche gestanden, so Möhl. Die Präses, die diesmal ein Grußwort sprechen wird, wird begleitet von der Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Hamm, Pfarrerin Kerstin Goldbeck, und ihrer persönlichen theologischen Assistentin, Pfarrerin Silke Niemeyer. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes, der wie gewohnt um 9.30 Uhr beginnt, liegt in den Händen von Kantorin Larissa Neufeld. Liturgische Chorstücke werden ebenso zu hören sein wie Instrumentalmusik.

Am 23. Mai zu Gast im Lunch-Club

Visitationen sind eine regelmäßige Einrichtung der evangelischen Kirche. Sie dienen dazu, das Leben in einem Kirchenkreis durch Fachleute von außerhalb in den Blick zu nehmen. Was gut ist und neue Perspektiven eröffnen kann, soll bestärkt werden. Was zu verbessern ist, soll benannt werden. Die Visitation macht konstruktive Vorschläge und ermutigt, sich den aktuellen Herausforderungen zu stellen. Das geschieht in einem Prozess des gegenseitigen Austauschs.

Im Rahmen ihrer Visitation wird Präses Kurschus noch einmal in Ahlen zu Gast sein: Am 23. Mai besucht sie mit anderen Mitgliedern der Kirchenleitung das RTL-Kinderhaus „Lunch Club“, um sich unter anderem bei Markus Möhl über diese diakonische Arbeit im Quartier zu informieren.