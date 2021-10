Preisverdächtiges Ideenfeuerwerk

Farbenfroh, spannend, begeisternd – so stellt sich die neue Ausstellung in der Stadtgalerie dar. Kein Wunder, sind doch junge frische Köpfe am Werk gewesen.

Staunen ist am Freitagabend in der Stadtgalerie angesagt, wenn der Kunstverein die Ausstellung „Ahlener Doppel“ eröffnet. Es ist eine Premiere, denn die Ausstellung basiert auf dem erstmals ausgeschriebenen Wettbewerb „Ahlener Doppel“.

Zehn Künstlerinnen und Künstler präsentieren in der Wettbewerbsschau ihre Arbeiten. Den Anstoß für den Wettbewerb hatte die Volksbank gegeben, die seit vielen Jahren die Aktivitäten des Kunstvereins logistisch und finanziell unterstützt. Die Idee, die kleine, aber feine Sammlung der Volksbank in den Mittelpunkt zu rücken, griff Kunstvereinsvorstandsmitglied Hermann Mense auf und der damalige künstlerische Leiter Ruppe Koselleck entwickelte daraus ein Wettbewerbskonzept. Die Ausführung legte er in die Hände seines Nachfolgers Sven Henric Olde. So weit die Vorgeschichte.

Rosa Reymann interpretiert den Abdruck „Grund und Boden“ von Susanne von Bülow farbgerecht mit Kissen. Foto: Dierk Hartleb

Auf die Ausschreibung meldeten sich 50 junge Kunstschaffende, Studierende und Berufsanfänger, die eine Beziehung zur hiesigen Region aufweisen mussten. Eine fünfköpfige prominent mit Künstlern und Kunsthistorikern besetzte Jury benannten elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ein Exponat aus der Kunstsammlung der Volksbank auswählten, um darauf künstlerisch zu reagieren. Die Vorarbeiten fanden unter Pandemiebedingungen statt, was die Durchführung nicht gerade erleichterte. So mussten die Teilnehmenden die vorgesehenen Videos selbst drehen.

Die Ergebnisse dieser künstlerischen Beschäftigung übertreffen auch die Erwartungen der Veranstalter. „Ich bin überrascht, mit welche Kreativität die jungen Künstler die Aufgabe angegangen sind“, erklärt Kunstvereinsvorstand Gerd Buller. Auch Koordinator Olde ist fasziniert: „Einige haben abstrakte Bildkompositionen in eine gegenständliche Bildsprache umgesetzt.“ Und Volksbankdirektor Michael Vorderbrüggen, Marketingleiterin Kathrin Dierkes sowie Ben Havermann, der Olde bei der technischen Realisierung unterstützt hat, sind schlicht begeistert.

Preisvergabe kein leichtes Unterfangen

Die Besucherinnen und Besucher erwartet bei der Vernissage heute Abend ein künstlerisches Ideenfeuerwerk aus klassischen Gemälden, Zeichnungen, Fotografie, Installation und Skulptur. Keine leichte Aufgabe für die Jury, unter den Kunstschaffenden einen Preis auszuloben. „Wir haben ganz bewusst auf Platzierungen verzichtet, weil eigentlich alle preiswürdig sind“, führt Gerd Buller aus.

Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert und beinhaltet eine Einzelausstellung mit Katalog. Die Bekanntgabe des Gewinners respektive der Gewinnerin erfolgt bei der Vernissage.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Marta Beauchamp, Sergej Davidov, Julia Dolipski, Malwin Faber, Annika Kahmen, Alina Medvedeva, Chiemi Nakagawa, Rosa Reymann, Isabel Schober und Jona Sliwka. Ein elfter Künstler sagte seine Teilnahme aus persönlichen Gründen ab.