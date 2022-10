Premiere für das „Ahlener Literatur-Mikrofon“

Mit dem neuen Format des „Ahlener Literatur- Mikrofons“ möchte die Volkshochschule alle Schreiberinnen und Schreiber dazu einladen, ihre selbst verfassten Texte einem Publikum zu präsentieren. Stattfinden wird die erste Ausgabe am 8. November (Dienstag) um 19 Uhr im Heimatmuseum an der Wilhelmstraße.

Textlich gibt es laut Ankündigung der VHS keine Beschränkungen – zugelassen sind alle Literaturgattungen und Sujets: Lyrik, Prosa, Drama, Songtexte, Satire, Kabarett und Comedy – Hauptsache selbst geschrieben. Und natürlich hat jeder die Möglichkeit, sich in der Bühnensituation auszuprobieren, egal ob dichtende Schülerinnen und Schüler, krimischreibende Senioren, songtexteschreibende Rocker oder (semi)professionelle Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Jeder sei herzlich willkommen, so die VHS, frei nach dem Motto „Literatur für alle von allen“.

Nicht länger als zehn Minuten

Es gibt lediglich zwei Regeln: Ein Beitrag sollte nicht wesentlich länger als zehn Minuten sein und rassistische und diskriminierende Texte werden ausgeschlossen. Nach der Lesung bzw. Präsentation können die Vortragenden ihr Werk mit dem Publikum besprechen und so ein direktes Feedback bekommen. Moderiert wird die Veranstaltung von der Ahlener Literaturkennerin Lisa Voß-Loermann und VHS-Mitarbeiter Frank Schlösser.

Da die Anzahl der „Leseplätze“ begrenzt ist, ist eine Anmeldung per E-Mail an schloesserf@stadt.ahlen oder telefonisch unter 5 95 31 erforderlich. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich als Besucher anzumelden, gibt es auf der Internetseite der VHS, per Mail an vhs@stadt.ahlen.de oder telefonisch unter der Nummer 5 94 36.