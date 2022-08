Premiere im Kunstmuseum

Die Frauen des Internationalen Frauenfrühstücks haben sich am Samstagmorgen zum ersten Mal im Kunstmuseum getroffen. Dort haben sie auch einen Streifzug durch die Ausstellung „Fragile – Alles aus Glas“ unternommen.

Das Frühstück fand zunächst im Forum des Kunstmuseums statt, was für das Organisationsteam zu einer logistischen Herausforderung wurde. Denn mehr als die erwarteten 40 Teilnehmerinnen kamen zum Frauenfrühstück. Was die künstlerische Leiterin des Hauses, Dr. Marina Padberg begeisterte: „Wir wünschen uns immer so ein volles Museum – das ist ein tolles Bild!“ Zusammen mit Volontärin Anna-Luise von Campe bot sie nach dem Frühstück 20-minütige Führungen durch die Ausstellung für kleine Gruppen an.

Das Organisationsteam des Internationalen Frauenfrühstücks hatte nicht mit einem so großen Besuch gerechnet. Die Plätze im Forum des Kunstmuseums mussten noch erweitert werden. Foto: Ralf Steinhorst

Dr. Martina Padberg wies darauf hin, dass das Kunstmuseum im kommenden Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert und wechselnde Ausstellungen zeigt. Es habe sich zur Aufgabe gemacht, mit Kunst die Möglichkeit zu geben, etwas zu erleben. Menschen hätten zwar immer Dinge mit Funktion entwickelt, aber eben auch Dinge, die nur der Schönheit dienen. Denn diese gehörten eben auch zum Urbedürfnis. Teamsprecherin Rocio Siekaup verknüpfte den Besuch im Kunstmuseum auch noch mit dem Gedanken, dass Kunst und Migration nahe beieinander liegen und sich so wunderbar ergänzen. So stieß die Bitte von ihrer Teamsprecherkollegin Laina Remer, auch im kommenden Jahr ein Treffen dort ausrichten zu können, bei Dr. Martina Padberg auf positive Resonanz.

Vielseitiger Werkstoff Glas

In der Ausstellung durften sich die Frauen auf ihren Führungen von der Vielseitigkeit des Werkstoffs Glas überzeugen. Wenn man Glas berühre, sei es kalt, aber wenn man es herstelle, brauche man Hitze, erklärte Anna-Luise von Campe. Die Ausstellung bot weit mehr als Werke aus Glas, sondern auch Fotos, Zeichnungen und Stillleben über Glas. Auch dass Glas viele optische Reize auslösen kann, entdeckten die Frauen, genauso wie die Entwicklung von Glasspielzeug Anfang des vergangenen Jahrhunderts, um Kinder mit dem Feststoff vertraut zu machen. Allerdings war das nur ein kurzer Trend, er setzte sich aus praktischen Gründen nicht durch.

Kunst bleibt auch weiterhin Thema beim Internationalen Frauenfrühstück. Am 18. September lädt das Organisationsteam ab 9 Uhr zu einer Fahrt mit dem Bus zur documenta nach Kassel ein. Von den 48 Plätzen sind noch sieben frei, der Preis beträgt zehn Euro bei Selbstverpflegung.