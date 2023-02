Prinz Ossi I. wieder an Bord

Entwarnung: Mit einer nur geringen Viruslast kann Seine Tollität Ossi I. trotz seines positiven Corona-Tests am Donnerstag wieder ins närrische Geschehen eingereifen.

Nach dem Corona-Schock für Stadtprinz Ossi I. (Michael Osthöver) an Weiberfastnacht kam im Laufe des Freitags mit der Auswertung des PCR-Tests die Entwarnung. „I’ll be back“, freute sich Seine Tollität gegenüber unserer Zeitung, ab Samstag wieder ins närrische Treiben eingreifen zu können. Denn der Test hatte einen Wert von 30 ergeben, ein größerer Wert als 30 gilt als Richtwert, dass ein Infizierter nicht ansteckend ist.

„Ich wurde gut vertreten“, äußerte sich der Stadtprinz zum Einsatz seiner Tochter Vanessa, die an Weiberfastnacht und am Freitag bei mehreren Terminen in die Bresche gesprungen war. Zum Kinderumzug, zur Stadtübergabe und zum Rosenmontagszug ist Ossi I. damit wieder dabei.