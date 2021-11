Prinzencombo an Corona-Teststelle

Schokolade für den in diesen Zeiten wichtigen Dienst: Emilie Schefer, Marco Kölbel und Niels Seifert freuten sich für die Aufmerksamkeit von Seiner Tollität Philip I. (v.l.).

Mit seinem Besuch an der Corona-Teststelle am Kerkmann-Platz setzte der neue Stadtprinz Philip I. (Rings) deutliche Zeichen in Zeiten der stetigen Erhöhung der Inzidenzerhöhungen. Zum einen ließ er sich, trotzdem er wie sein Gefolge vollständig geimpft ist, testen. Zum anderen dankte er den Mitarbeitern der Teststelle für ihren Einsatz, der sehr wichtig ist.

Die Freude über die Anerkennung ihrer Arbeit durch den Stadtprinzen und seinen Adjutanten Alexander Wilk und Ingo Rütten sowie Standartenträger Andreas Burian war beim Personal der Teststelle schon bei der Ankunft der vier Träger des Frohsinns hörbar. Sie hatten extra das „Larida“, das Einzugslied der Ahlener Stadtprinzen, organisiert und ließen es über eine kleine Box erschallen.

Damit, dass der Teststelle einer seiner ersten Besuche seit seiner Proklamation am vergangenen Wochenende galt, setzte Stadtprinz Philip I. ein besonderes Signal: „Wir wollen zeigen, dass wir als Karnevalisten sicher mit der Situation umgehen wollen“. Er appellierte aber auch deutlich an alle, dass es mit dem Testen allein nicht getan sei: „Lasst euch impfen!“. Eine Testung könne nur eine zusätzliche Sicherheit sein, vor einer schweren Erkrankung könne nur eine Impfung schützen.

Schokoladiges „Danke“

Das er und sein Gefolge die Arbeit aller direkt mit der Coronapandemie befassten Mitarbeiter und Helfer schätzt, drückte er beim Überreichen mit einem schokoladigen „Danke“ aus. Deshalb soll der Besuch an der Teststelle nur der Auftakt einer Miniserie sein, die die Tollität auch noch ins St. Franziskus-Hospital und zu einer Impfstelle führen soll. „Während wir feiern gibt es Menschen, denen es nicht so gut geht“, hat Philip I. aber auch die Corona-Erkrankten im Blick.

Teststellenbetreiber Matthias Bußmann und Arzt Dr. Markus Koyro freuten sich über den Besuch. „Ihr setzt ein Zeichen dafür, dass wir Karneval feiern wollen“, begrüßte Matthias Bußmann das Prinzenteam. Er habe festgestellt, dass mit der Wiedereinführung der kostenlosen Bürgertests der Andrang massiv zugenommen habe. Koyro, der tags zuvor in der mobilen Impfstation in der Arbeitsagentur mitgearbeitet hat, stellte zufrieden auch eine erhöhte Impfbereitschaft in der Bevölkerung fest. Leider hätten einige Impfwillige wieder weggeschickt werden müssen.