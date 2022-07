Probeglockenläuten per Fingertipp

Ahlen

Erzbischof Nayis hat vorerst keine Zeit, nach Ahlen zu kommen. Dennoch will die Syrisch-orthodoxe Gemeinde St. Georg am Freitagnachmittag schon mal in kleinem Rahmen mit den Handwerkern Richtfest auf ihrer Kirchenbaustelle an der Beckumer Straße feiern. Die Rohbauarbeiten gehen dem Ende zu.

Von Peter Harke