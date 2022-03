Musikvereins Vorhelm: Probenarbeit in der heißen Phase

Eine kleine Abordnung des Musikvereins Vorhelm traf sich jetzt ausgerüstet mit Handschuhen und Müllsäcken und reinigte die Wege und Gräben entlang der Dorffelder Straße. Insgesamt kamen zwölf Säcke Müll zusammen. Gefunden wurden über 50 Masken und zahlreiche Flaschen und Kaffeebecher. Der Fund eines Führerscheins gehörte zu den besonderen Highlights. Abschließend stärkten sich die fleißigen Helferinnen und Helfer mit erfrischenden Getränken und einer Bratwurst im Brötchen.

Neu gestalteter Probenraum

Am Freitag (25. März) sind alle Mitglieder um 19 Uhr zur ersten Mitgliederversammlung im neu gestalteten Probenraum in der Alten Schule Tönnishäuschen eingeladen. Die Versammlung findet unter 2G-plus-Bedingungen statt. Unter der Mithilfe und Bereitstellung von Spenden sowie Fördergeldern der Stadt Ahlen, des Fördervereins der Alten Schule, der Volksbank, der Sparkasse und verschiedener Ahlener Stiftungen konnte die coronabedingte Pause sinnvoll genutzt und der Probenraum komplett renoviert werden.

Die Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters freuen sich schon seit langem darauf, den neu gestalteten Raum auch endlich wieder mit Musik erfüllen zu können. Auf Grund der bestehenden Hygienemaßnahmen des Vereins probt bisher nur das Jugendblasorchester wieder in den bekannten Räumen. Dieses wird auch die Versammlung am Freitag musikalisch untermalen.

Konzert in der Stadthalle

Die Probenarbeit beider Orchester befindet sich bereits wieder in der heißen Phase. Das Blasorchester absolviert am ersten Aprilwochenende ein Probenwochenende und die Musikerinnen und Musiker des Jugendblasorchesters treffen sich zu zwei intensiven Probentagen am 26. März und am 7. Mai in der Alten Schule. Alle Musikerinnen und Musiker fiebern bereits dem Konzert in der Stadthalle Ahlen am 21. Mai entgegen. Sie sehnen sich danach, wieder vor großem Publikum spielen zu dürfen – unter Einhaltung der offiziellen Hygienemaßnahmen. Karten können schon bei der Versammlung am Freitag erworben werden. Der offizielle Vorverkauf startet am 23. April.