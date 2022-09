Probenarbeit zahlt sich aus

Eine Gemeinschaft aus Ahlener Chören hatte sich lange Zeit auf den zweiten Chortag vorbereitet. Für die Aufführung der Deutschen Messe „Du bist in unserer Mitte“ von Martin Völlinger gab es sehenden Applaus.

Zweiter Ahlener Chortag in St. Elisabeth

Der gemeinschaftliche Chor der Ahlener Kirchen mit Gästen umfasste insgesamt 75 Sängerinnen und Sänger. Hier steht Kantor Andreas Blechmann am Dirigentenpult

Ein besonderes Chorkonzert gab es am Sonntagnachmittag in St. Elisabeth. Beim zweiten Chortag Ahlen erklang die Deutsche Messe „Du bist in unserer Mitte“ von Martin Völlinger. Eine Gemeinschaft aus Ahlener Chören hatte sich lange Zeit auf diesen Tag vorbereitet. Zum Schluss gab es stehenden Applaus und eine Rose für das Dirigententeam. Pfarrer Markus Möhl stellte bei der Begrüßung die teilnehmenden Chöre vor.

Chormitglieder aus Ahlen, Hamm und Bönen mit dabei

Dazu gehörten Sängerinnen und Sänger der Kirchenchöre von St. Marien, St. Bartholomäus, teilweise St. Josef, der Pauluskirche sowie Gäste aus Hamm und Bönen, aber auch vom Terz-Chor aus dem Bürgerzentrum.

Eine Rose bekamen (v. l.) Andreas Blechmann, Larissa Neufeld, Martin Göcke und Martin Schumacher. Foto: Reinhard Baldauf

Nach einem gemeinsamen Lied führte Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig in die Deutsche Messe von Martin Völlinger ein. Der Gesangspädagoge, Komponist, Organist und Kirchenmusiker ist ein bekannter Dirigent für geistliche Werke, Musiktheater, Pop-, Jazz- und Worldmusic und Arrangements.

Begleitet wurden die Sänger und Sängerinnen von Tobias Niester (Percussions), Martin Göcke (Gitarre) und Christian Bamberg sowie Larissa Neufeld (Keyboard). Am Dirigentenpult standen die Kantoren Andreas Blechmann (St. Bartholomäus), Larissa Neufeld und Martin Schumacher (St. Marien und St. Elisabeth).

Gebet für Menschen in der Ukraine und Russland

Pfarrer Markus Möhl und Pfarrer Dr. Ludger Kaulig beteten für die Ukraine und die Menschen in Russland. Kaulig betonte aber auch: „Wir beten für uns selbst.“ Nach dem beeindruckenden Konzerte gab es für alle Akteure drei verschiedene, schmackhafte Suppen aus der Küche der Stadthalle.

Larissa Neufeld und Martin Göcke begleiteten die Sängerinnen und Sänger. Foto: Reinhard Baldauf

Nach den Worten von Andreas Blechmann waren die Vorbereitungen für diesen Auftritt sehr umfangreich und intensiv. „Den dritten Ahlener Chortag wird es wohl erst in zwei Jahren geben“, schätzte Blechmann im Gespräch mit unserer Zeitung ein.