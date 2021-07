Probeweises Schwellen-Holpern

Drinnen holpert‘s, draußen poltert‘s, seitdem die beiden gelb-schwarz-gestreiften Schwellen im Übergang Warendorfer Straße / Nordstraße liegen. Das zunächst testweise, wie Stadtsprecher Frank Merschhaus am Donnerstag auf Redaktionsanfrage mitteilt. Im Vordergrund stehe der Schutz der Fahrradfahrenden, die vom Hochbord auf den Schutzstreifen geführt würden. Nach Angaben eines Passanten soll sich ein Autofahrer in den ersten Stunden bereits seinen Auspuff abgefahren haben. Begleitend zur Testinstallation gilt seit Dienstag Tempo 30 in dem kurzen Abschnitt zwischen Gerichtsstraße und Ostenmauer.