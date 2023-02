Probleme mit dem Flachdach

Die Schließung des Dolberger Pfarrheims an der Combrinkstraße hat viele Vereine, Institutionen und Gruppen buchstäblich auf dem falschen Fuß getroffen. „Wir haben hier einen ansehnlichen Wasserschaden durch Undichtigkeiten in der Flachdachkonstruktion“, sagt Matthias Blume, seines Zeichens Diplom-Ingenieur und Baustatiker, der sich hier aber als Mitglied im Kirchenvorstand äußert.

Die Schäden seien wahrscheinlich über die Weihnachtstage und die Zeit des Jahreswechsels aufgetreten. Tatsächlich seien sie einige Zeit unentdeckt geblieben. „Wasser tritt irgendwo ein und gerne an ganz anderer Stelle wieder aus“, weiß Matthias Blume aus Erfahrung.

Untersuchung erst bei höherer Temperatur

Genau das ist das Problem am Flachdach des Pfarrheims. Das machte schon öfter Probleme, doch noch nie in diesem Ausmaß. „Das Dach ist jetzt gesichert, leider lässt die Witterung noch keine genaue Untersuchung der Schäden zu, dazu darf es nicht unter fünf Grad sein“, erklärt der sach- und fachkundige Kirchenvorstand. Mit wärmerer Witterung gehe es aber sogleich an die Schadensaufnahme und Beseitigung.