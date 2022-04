Problemverkehr im Stadtgebiet

Eine effektive Schwellen-Lösung wie an der Einfahrt in die Nordstraße wünschte sich Friedel Paßmann auch für den Bereich vor dem Seniorenzentrum Rosengarten.

Die Waage zwischen der Mobilität von Autos und der Mobilität von Menschen mit Behinderung zu finden, ist nicht überall gegeben. Beispiele dafür gibt es auch im Ahlener Stadtgebiet.

„Wir brauchen am Seniorenzentrum Rosengarten Schwellen wie im Einfahrtsbereich zur Nordstraße“, warf Friedel Paßmann, Vorsitzender des Beirats für Menschen mit Behinderung bei dessen Sitzung am Dienstag einen Blick auf die Ecke Lütkeweg/ Moltkestraße: „Die älteren Menschen haben dort Angst, über die Straße zu gehen.“

Er werde deshalb nicht nachlassen, sich in dem Bereich für eine Verkehrsberuhigung einzusetzen, er habe oft beobachtet, wie Autofahrer dort Gas geben.

Ausweichen an der Weststraße

Eine weitere problematische Stelle im Ahlener Stadtgebiet sprach Manfred Lechtenberg, Leiter des St. Vinzenz am Stadtpark, mit der Weststraße an. Seit dem Umbau sei sie für Menschen mit Behinderung gefährlich, weil das Ausweichverhalten der Autofahrer sich nun auch auf die Flächen der ehemaligen Bürgersteige ausweite. Da im Bereich an der Volksbank gerne auch mal Gas gegeben werde, habe sich mit dem Wegfall des Zebrastreifens neues Konfliktpotenzial beim Überqueren der Straße aufgetan: „Ein Zebrastreifen ist bekannt und hat seine Wirkung.“ Architekt Hartmut Rogalla machte zudem darauf aufmerksam, dass sich auch im Bereich der Freiheit viele Autofahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung einer Spielstraße hielten.

Bus kommt nicht um die Ecke

Eine Herausforderung anderer Art hat sich mit dem Bezug des Hauses Jacobus an der Robert-Koch-Straße aufgetan. Viele von der Bewohnerinnen und Bewohner sind Werkstattgänger und werden mit dem Bus abgeholt, der eigentlich über die Wienkampstraße anfahren sollte. Der Bus kommt aber nicht um die Ecke, weil drei Parkplätze seinen Radius beschränken, er muss stattdessen die Richard-Wagner-Straße nutzen, die er bei den Ein- und Ausstiegen dann blockiert. Manfred Lechtenberg brachte deshalb in die Diskussion, diese drei Parkplätze abzubauen.

Friedel Paßmann sagte zu, die Probleme mit dem Baudezernent Thomas Köpp am besten mit Terminen vor Ort zu besprechen.