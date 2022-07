Programm nicht nur für Bergleute

Wollen mit den „Kumpeltagen“ 120 Jahre Bergbau in Ahlen wieder stärker in Erinnerung rufen (v.l.): Marc Senne (JFC), Robert Bange (IGM), Anne Sandner (DGB), Günter Pietsch (IG BCE) und Karina Krzewina (Stadtteilbüro).

Den Bergbau in Ahlen in Erinnerung zu halten, das haben sich der Gewerkschaftsbund DGB mit seinen Gewerkschaften IG BCE, IG BCE Jugend und IGM sowie der Jupp-Foto-Club (JFC), die Projektgesellschaft Zeche Westfalen und das Stadtteilbüro auf die Fahne geschrieben. Unter dem Oberbegriff „Kumpeltage“ werden sie vom 17. Juli bis zum 14. August verschiedene Veranstaltungen ausrichten.

„Die Kumpeltage sind eine Erinnerung daran, dass hier 120 Jahre Bergbau stattgefunden haben“, findet es Marc Senne von der IG BCE und vom JFC wichtig, dass verschiedene Einzelveranstaltungen nun in einer Veranstaltungsreihe zusammengefasst werden. Im Erzgebirge beispielsweise werde die Erinnerung an den Bergbau immer wieder mit historischen Veranstaltungen wachgehalten. Das wünschen sich Vertreter der Kooperationspartner auch für Ahlen. Deshalb wird schon jetzt eine Neuauflage für 2023 angedacht, die „Kumpeltage“ sollen zur Tradition werden.

Acht Veranstaltungen in vier Wochen

Um die Wahrnehmbarkeit zu erhöhen, wurden alle acht Veranstaltungen konzentriert in einen Zeitraum von vier Wochen angesiedelt, mit einer Azubifete soll im kommenden Jahr eine neunte hinzukommen. Den Auftakt bildet die Mitgliederversammlung der IGBCE am 17. Juli in der Lohnhalle. Es folgt der Markt der Möglichkeiten des DGB am 27. Juli auf dem Glückaufplatz, wo der DGB-Kreisverband mit einem Infomarkt über die Tätigkeitsfelder der Gewerkschaften informieren möchte. Dort wird es Tipps, Informationen und Beratungen rund um das Erwerbsleben geben. Ebenfalls auf dem Glückaufplatz wird der Tag der IG Metall schwerpunktmäßig Betriebsräte sowie Jugend- und Auszubildendenvertretungen ansprechen. Ein Punkt wird die Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Gewerkschaften sein.

Comedy und Tanz

Am 6. August soll der „Kumpel-Gala-Abend“ in der Lohnhalle mit Moderation, Comedy und Tanz stattfinden. Einen Tag später, am 7. August, können beim Sommerfest des Fördervereins Fördertürme unter anderem wieder die Fördertürme bestiegen werden. Die neue Fotoausstellung des Jupp-Foto-Clubs heißt „120 Jahre schwarzes Gold in Ahlen“ und zeigt 100 bisher unveröffentlichte Bilder. Die Eröffnung ist am 13. August um 11.30 Uhr. Am gleichen Abend wird „Rock am Schacht“ zu einer Open-Air- Veranstaltung vor der Lohnhalle, dann gehört die Bühne einzig der Gruppe „meckmann“. „Die sind vor Kurzem schon bei Tralla City gut angekommen“, schwärmt Karina Krzewina vom Stadtteilbüro. Den Abschluss der „Kumpeltage“ bildet am 14. August die Jubilarehrung der IG BCE. Die findet in der Stadthalle statt, weil neben den Jubilarehrungen von 2022 auch die Ehrungen der Jahre 2020 und 2021 nachgeholt werden.

Begleitet wird jede Veranstaltung von einer leuchtende Wetter- beziehungsweise Grubenlampe, die immer wieder weitergereicht wird. Alle Veranstaltungen werden kurz vor dem entsprechenden Termin noch einmal einzeln angekündigt.