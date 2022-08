Minikirche könnte durch den Kreis touren

Kirche muss zu den Menschen kommen. Ein Satz, den man häufig hört. Gelingen könnte das mit einer Tiny Church, einer mobilen Kirche, die einfach dorthin fährt, wo die Menschen sind. Diese Idee der katholischen Kirchengemeinde St. Bartholomäus setzten jüngst Studierende der Fachhochschule Münster im Fachbereich Architektur, der „Münster School of Architecture“ (MSA), in konkrete Modelle um, die zurzeit in der St.-Marien-Kirche zu sehen sind.

Wie die Arbeiten zustande kamen, welche Schwerpunkte umgesetzt wurden und womit das Siegermodell beeindrucken konnte, schilderten Pfarrer Dr. Ludger Kaulig und Architekt Matthias Fritzen am Montagabend in einer Informationsveranstaltung. „Die Herausforderung bestand darin, mit dem geringen Platz sorgsam umzugehen“, verdeutlichte Matthias Fritzen, der die Aufgabe als Lehrbeauftragter gestellt hatte. Seine Studierenden lösten sie in einem knappen Dutzend Arbeiten sehr unterschiedlich.

Atmosphärisch stark

Am besten gelang das nach Auffassung der fünfköpfigen Jury beim Entwurf von Johannes Pietz und Rasmus Ellerhoff. „Das Einfache und Schlichte ist oft atmosphärisch stark“, brachte Fritzen die Vorzüge des Siegermodells auf eine griffige Kurzformel. Dieses sieht eine Minikirche komplett aus Holz vor. Fenster finden sich nur auf einer Längsseite und werden in Richtung des Altars zahlreicher und größer. Sie sorgen an der gegenüberliegenden Wand für Lichtflecken, so dass das Sonnenlicht durch die Ausrichtung der Kirche inszeniert werden kann. Zudem lassen sich die Bänke und der Altar einklappen, so dass nichts im Raum, aber doch alles vorhanden ist – mit der Folge maximaler Nutzungsflexibilität.

Studierende der WWU entwarfen Modelle einer mobilen Kirche. Hier Platz 1 von Johannes Pietz und Rasmus Ellerhoff. Foto: Dierk Hartleb

Sollte das Modell künftig als Tiny Church durch Ahlen und Umgebung rollen? Das Echo der Zuhörerinnen und Zuhörer fiel unterschiedlich aus. In einer lebhaften Diskussion warfen sie praktische Fragen auf – etwa zur Unterbringung oder Barrierefreiheit der auf einem Anhänger montierten und daher etwas erhöhten Kleinkirche. „Das kann man über Rampen lösen“, erörterte Fritzen. Ein weiterer Punkt: die Akustik. „Würde die denn zum Singen und Beten einladen?“, fragte eine Besucherin. Ein Aspekt, den auch Dr. Kaulig auf seiner Liste hatte. Über die Akustik müsse man diskutieren. Ein Teilnehmer regte an, das Siegermodell zunächst maßstabsgetreu aus Holzplatten anzufertigen, um sich die Dimensionen sowie die Atmosphäre besser vorstellen zu können.

Kosten des Baus

Im nächsten Schritt sollen nun zunächst die Kosten eines Baus geklärt und Spenden eingeworben werden, bevor die Vorstellung einer Kirche für unterwegs tatsächlich zur Realität werden könnte. Dr. Ludger Kaulig verwies im Rahmen der Diskussion auf die Niederschwelligkeit eines solchen Angebots. Etwa im Vergleich zu einer Eucharistiefeier im eigenen Wohnzimmer, die man vor einigen Jahren einmal angeboten habe, allerdings mit sehr überschaubarer Resonanz. So könne die Tiny Church etwa bei größeren Veranstaltungen dabei sein und einen Ort der Ruhe und Andacht bieten. Das sei sogar im ganzen Kreisdekanat Warendorf möglich. „Das ist als Aktionsradius gut vorstellbar“, betonte er mit Blick auf die mögliche Maximalgeschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde.