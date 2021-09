Projekte können weitergehen

Drei Messkoffer, ein Lüftungsmodell und eine Stromkiste können Schulen und Kindertagesstätten zukünftig im Baudezernat ausleihen. Damit lernen bereits die Jüngsten, was es mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung auf sich hat.

Stadt verleiht Materialkisten zum Energiesparen an Schulen und Kitas

Ab sofort stehen den städtischen Schulen und Kindertagesstätten Messgeräte-Koffer und Materialkisten im Baudezernat zur Ausleihe zur Verfügung. „Ich freue mich sehr, dass das Energiesparprojekt fortgesetzt wird“, so die Klimaschutzmanagerin Anna Shalimava.

Das pädagogische Folgeprojekt wird weiterhin durch das e&u Energiebüro aus Bielefeld betreut. Es zielt darauf ab, Kinder von Anfang an für einen nachhaltigen Ressourceneinsatz zu sensibilisieren und entsprechende Kompetenzen zu vermitteln. Während der vergangenen Projektjahre sind in den Einrichtungen beispielsweise Energie-AGs gegründet und Energiedetektive ins Leben gerufen worden. Weitere Aktionen wie „Warmer-Pulli-Tag“ oder „Tag ohne Strom“ wurden durchgeführt. „Die Kleinen sind wichtige Multiplikatoren und tragen die Themen in ihre Familien weiter“, weiß Shalimava. Auch die Hausmeister sowie Lehrkräfte wurden während des Projektes geschult und sensibilisiert.

Überschuss sinnvoll genutzt

In allen vier zurückliegenden Projektjahren wurden die Prämien entsprechend der Platzierung und Größe der Einrichtungen berechnet und ausgezahlt. Im letzten Jahr wurde beschlossen, den entstehenden Überschuss außerdem für die „Überraschungsboxen“ der Prämierungsveranstaltung zu nutzen. Die Überraschungskisten enthielten neben den Urkunden, kleine Thermometer, Samenmischungen und Hefte mit Aufgaben zum Klimaschutz. Eine Sonderprämie erhielten zudem die Einrichtungen, die über die Projektzeit am besten abschnitten: Neben der Kita Beumers Wiese ging diese an die Paul-Gerhardt-Schule (1. Platz), die Fritz-Winter-Gesamtschule (2. Platz) und die Marienschule (3. Platz).

Der übrige Zuschuss wurde dazu verwendet drei Messkoffer, ein Lüftungsmodell und eine Stromkiste für die Kitas zu kaufen. Damit können die Einrichtungen ihren Unterricht praxisnah und abwechslungsreich gestalten. Die Materialien können ab sofort bei der Klimaschutzmanagerin im Baudezernat ausgeliehen werden. Die Ausleihfrist beträgt drei Wochen. Bei Bedarf kann die Frist verlängert werden. Die Reservierung der Koffer erfolgt unter Angabe der Klasse, Einrichtung sowie des gewünschten Zeitraumes per Mail an Anna Shalimava (shalimavaa@stadt.ahlen.de). Für Fragen und Anregungen steht die städtische Klimaschutzmanagerin unter

0 23 82 / 5 97 42 zur Verfügung.