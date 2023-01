Protest vor dem Neujahrsempfang

In Kerzen und Flugblättern drückte sich der Protest am Donnerstagabend im Vorfeld des Neujahrsempfangs aus.

Gäste des Neujahrsempfangs, zu dem die Stadt Ahlen am Donnerstagabend in die Stadthalle geladen hatte, wurden auf dem Rathausvorplatz mit einem bewusst platzierten Protest konfrontiert, der sich über Flugblätter und brennende Kerzen ausdrückte. Initiatoren: „Eine Gruppe wehrhafter Bürger, die sich nicht alles gefallen lassen will“, wie es Mitorganisator Jürgen Henke formulierte. „Holtergeister“, Grüne, BMA, FWG, „Rathausfreunde“, Anlieger, Kaufleute, Architekten und Gegner des Bürgercampus-Projekts aus der Bürgerschaft übten den Schulterschluss. „Die Ahlener sind frustriert, weil sie auf die Stadthausreise nur sehr unzureichend mitgenommen worden sind. Den Neujahrsempfang nehmen wir zum Anlass, uns hier auf dem Parkplatz mit gefällten Bäumen zu versammeln“, merkte Henke an. Auf Stümpfen der Baumfällaktion brannten Kerzen. Auf einem Flugblatt, das auch vor der Stadthalle verteilt wurde, riefen die Unterzeichnenden zu einem Moratorium des Gesamtbauprojekts Bürgercampus auf. Gleichzeitig kündigten sie ein Treffen zum Gedankenaustausch am 19. Januar (Donnerstag) ab 19 Uhr im Bürgerzentrum an.