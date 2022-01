Prototyp punktet beim Probeliegen

Ahlens neuer Stadtpark kommt über die Holzliege an sein exklusives Bankdesign: Beim Probeliegen auf dem Betriebshofgelände punktete der Prototyp im Vorjahr so wohltuend, dass der Hersteller aus dem Hessischen gleich eine ganze Serie aus Bänken und Hockern auf die Liege abstimmte – und jetzt liefert

Jörg Pieconkowski, Gruppenleiter Grünflächen bei den Ahlener Umweltbetrieben, blickt beim Ortstermin kurz rüber auf den Berliner Park: „Die drei Liegen, die wir dort seinerzeit aufstellten, werden so gut angenommen, dass wir uns entschlossen haben, das Thema auch hier im Stadtpark aufzunehmen und zu verstärken.“ Gleich ein Dutzend Liegen wurden bei der Wetz Außenraum Elemente GmbH in Mittenaar in Auftrag gegeben, die demnächst an exklusiven Entspannungsorten aufgestellt werden. Sei es im Duftgarten, unter schattenspendendem Altbaumbestand, auf weitflächig grüner Wiese oder entlang der Werse – mit freiem Blick auf die untergehende Sonne.

Die große Bühne entlang der restaurierten Zick-Zack-Mauer gehört in diesen Tagen den Zimmerleuten. Sie wird flankiert von zwei Treppen und Rampen. Foto: Ulrich Gösmann

Weil die Liegen im Praxistest überzeugten, wurde daraus eine komplette Stadtpark-Mobiliarserie. Erste Bänke stehen seit wenigen Tagen auf Betonpflastern, deren Muschelkalk sich noch gelblich verfärben wird. „Einfach mal Probesitzen“, ermuntert der Landschaftsarchitekt, Platz zu nehmen und die hohe Rückenpartie wirken zu lassen, die sich mit letzter Latte stützend an den Rücken anlegt. Armbügel erleichtern zu guter Letzt das Aufstehen.

„ »Einfach mal Probesitzen.« “ Jörg Pieconkowski

Weniger komfortabel, aber praktisch: Holzhocker, die an den Spielflächen platziert werden. Gedacht für Eltern, die mal „ganz schnell aufspringen“ müssen, wie Jörg Pieconkowski erklärt. Das Mobiliar zusammengezählt, kommt der Auftraggeber auf 60 Einzelelemente, die farblich auch noch zur neuen Bühne passen, die jetzt entlang der restaurierten Zick-Zack-Mauer in Form kommt. Das langgezogene Holzpodest empfiehlt sich nicht nur für kulturelle Auftritte, sondern auch für entspanntes Langmachen beim sonnigen Parkpicknick. Flankiert von zwei Treppenaufgängen und separaten Rampen.

Genau gegenüber am anderen Ende der Aktionswiese meldet sich die Pergola generalüberholt zurück. Zwei Becken haben Platz gemacht für breit angelegte Treppenanlagen. Foto: Ulrich Gösmann

Genau gegenüber – am anderen Ende der Aktionswiese – präsentiert sich die Pergola generalüberholt. Zwei Terrains haben Platz gemacht für Treppenanlagen. Die beiden verbliebenen Becken werden Biotope mit Sumpfpflanzen und Flachstauden. Eine weitere Treppenanlage wird im Norden Anschluss an das St.-Franziskus-Hospital schaffen. „Wir warten jetzt darauf, dass die Straßenbauer so weit sind, dass wir die neuen Bäume beidseitig als kleine Allee setzen können“, sagt Jörg Pieconkowski und nimmt den Abschnitt zwischen dem Hospital-Haupteingang und der Wersebrücke ins Visier. Was noch im Februar klappen sollte. Im März folgen Kletterturm und Riesenschaukel. Für den April hebt sich ein Stichwort aus dem Endspurt-Protokoll ab, das viele seit über einem Jahr Stadtpark-Abstinenz herbeigesehnt haben: Wiederfreigabe!