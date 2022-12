Prozessionsweg provisorisch geflickt

Dass es jetzt so schnell geht! „Nein, damit hatte ich nicht gerechnet“, freut sich Mirko Friese am Donnerstagnachmittag über die schnelle Reaktion auf einen Zeitungsartikel vom Morgen. Als Anlieger des Prozessionswegs hatte er am Vortag auf die vielen Schlaglöcher hingewiesen. Und auf die von ihnen ausgehenden Gefahren insbesondere für Radfahrer. Verantwortlich dafür macht der Ahlener den Schwerlastverkehr, der während der achtmonatigen Teilsperrung der B 58 teils über den Prozessionsweg ausgewichen sei. Städtische Mitarbeiter hätten am Vormittag damit begonnen, die größten Löcher mit Kaltasphalt provisorisch zu flicken. Seitdem, merkt Friese an, werde wieder deutlich schneller gefahren. Das wiederum sei ein weiteres Problem, das nach Lösung dränge.

