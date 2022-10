Pulli-Tag macht richtig Spaß - Schulen und Kitas ausgezeichnet

Während das Thema Energiesparen jetzt wieder in aller Munde ist, ist es für die schulischen und vorschulischen Bildungseinrichtungen in Ahlen im besten Sinne ein alter Hut. Energiebeauftragte von 14 städtischen Schulen und vier Kindertagesstätten erhielten jetzt ihre Auszeichnungen für erfolgreiches Energiesparen. Ein Teil der eingesparten Energiekosten geht als Prämie zurück an Schulen und Kitas. Zusätzlich überreichten Bürgermeister Alexander Berger und Stadtbaurat Thomas Köpp Auszeichnungen: Für die Schulen gab es sechsmal Gold, fünfmal Silber, zweimal Bronze und einen Trostpreis. An die Kitas ging Gold dreimal und einmal Silber.

„ »Sowohl die Kitas als auch die Schulen waren sehr aktiv.« “ Klimaschutzmanagerin Anna Shalimava

Zudem überreichte Klimaschutzmanagerin Anna Shalimava nachhaltige Schokolade und Bücher zum Thema Energiesparen sowie Klima- und Umweltschutz an die Energiebeauftragten. Außerordentliche Erfolge und Maßnahmen, die bei der Auswertung des Maßnahmenkatalogs auffielen, wurden bei den Prämierungen in großer Runde vorgestellt. So gab es im Vorjahr ein neues Projekt „Energiesparen durch Mülltrennung und -vermeidung“ an der Overbergschule. Insgesamt ist die Stadt zufrieden mit der Beteiligung. „Sowohl die Kitas als auch die Schulen waren sehr aktiv. Das freut uns sehr“, so Anna Shalimava.

Stadtbaurat Thomas Köpp zeichnete die Schulen aus. Foto: Stadt Ahlen

Energie sparen – eine Maßnahme, die mehr und mehr in den Vordergrund rückt. Doch wie lässt sich dies in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Kitas umsetzen? Um der Frage auf den Grund zu gehen, rief die Stadt Ahlen für ihre Einrichtungen das Energiesparprojekt bereits im Jahr 2017 ins Leben. Begleitet wird es vom „e&u Energiebüro“ aus Bielefeld. Absicht sei es, „den Kindern möglichst früh einen achtsamen Umgang mit Ressourcen wie Wasser und Energie näherzubringen“, sagt die Klimaschutzmanagerin. Spielerische Elemente wie ein „Tag ohne Strom“, der „Warme-Pulli-Tag“ sowie das „Klimafrühstück“ machen den Kindern Spaß und werden mit großer Freude angenommen.

Auch Lehrkräfte, Hausmeister, Erzieherinnen und Erzieher sowie Eltern werden für die Themen sensibilisiert. Während der vergangenen Projektjahre sind in den Einrichtungen etwa Energie-AGs gegründet und Energiedetektive ins Leben gerufen worden. Koordiniert wird das Energiesparprojekt von der Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität, dem zentralen Gebäudemanagement der Stadt Ahlen und dem „e&u Energiebüro“.