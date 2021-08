Qualitätsmanagement-System bietet Orientierung für alle

Weltweit werden Qualitätsmanagementsysteme erfolgreich eingesetzt: Über eine Million Unternehmen sind nach DIN ISO 9001 zertifiziert, so auch das Elisabeth- Tombrock-Haus, das erstmals im Jahr 2007 und jetzt im August 2021 zum 10. Mal erfolgreich das Überwachungsaudit durchlaufen hat. Das Ziel des Qualitätsmanagementsystems ist es, Vertrauen in die Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die angeboten werden und damit die Zufriedenheit steigern.

Für die Senioreneinrichtung heißt das, dass die Qualitätsentwicklung in einem ständigen Verbesserungsprozess steht. Verbesserungen, die sich auf die interne Kommunikation, die Arbeitsabläufe und deren Organisation beziehen. Einrichtungsleiterin Anne Troester, die das Überwachungsaudit begleitet, sieht – gerade in Zeiten der Corona-Pandemie – die herausragende Bedeutung eines Risikomanagements mit all seinen Facetten: „Wir haben gelernt, mit den Qualitätsentwicklern in allen Arbeitsfeldern des Alltags in unserer Senioreneinrichtung, in Pflege, Sozialdienst, Hauswirtschaft, Organisation und Verwaltung alle Risiken zu erfassen, sie für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sachgerecht zu kommunizieren und entsprechende Gegenmaßnahmen zu entwickeln.“

Gemeinsame Entwicklung

Der Januar 2021 war ein entscheidender Monat. Er brachte die ersten Impfungen, aber auch den Corona-Ausbruch in die Senioreneinrichtung und das Risikomanagement stand vor seiner Feuerprobe. Der Aufbau neuer Risikostrukturen war notwendig, die von allen Berufsgruppen gemeinsam im Hause entwickelt und getragen wurden. Das gesamte Team hat mit den Bewohnerinnen und Bewohnern das Leben im Elisabeth-Tombrock-Haus zurückgewonnen. Viele interne Veranstaltungen finden wieder unter Einhaltung aller Hygieneregeln statt. Das Qualitätsmanagement (QM) hatte sich bewährt.

Das 10. Überwachungsaudit am 25. August wurde von Dr. Dirk Ashauer, Auditor und Pflegedirektor des Krupp-Krankenhauses in Essen, und einer Kollegin durchgeführt. Im Ergebnis stellten sie fest, dass das Qualitätsmanagement-System erfolgreich aufrechterhalten und weitergeführt wurde.

Dank an alle Mitarbeitenden

Ein Ergebnis, das allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses zugerechnet werden kann, dem Willen Herausforderungen anzunehmen, sich einem ständigen Verbesserungsprozess zu verpflichten, den Weg als Ziel zu erkennen.

Das QM-System stellt eine wichtige Orientierung für alle Mitarbeiter im Elisabeth-Tombrock-Haus dar. In diesem Sinne bedankte sich Anne Troester bei Alina Matzner, die das gesamte Audit federführend vorbereitet hatte und bei allen Kolleginnen und Kollegen, die daran mitgearbeitet haben.