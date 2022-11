Querungshilfe auf der neuen B 58

W

ie mit dem Fahrrad oder per pedes sicher über die B 58 kommen? In Höhe des Abzweigs Hof Beckamp zeichnet sich die Antwort in der Umrandung einer Querungshilfe ab.

Ab hier setzt sich der Rad- und Gehweg in Richtung Drensteinfurt fort, der auf Ahlener Gebiet rechtsseitig beginnt, nach einem Kilometer Länge auf Feldwege ausweicht, um in Höhe des Abzweigs Beckamp wieder auf die Bundesstraße zu treffen. Die muss überquert werden, um dann linksseitig die Radtour fortsetzen zu können. Aktuell konzentrieren sich die Arbeiten auf die Kreuzung B 58 / B 63 und den mittleren Streckenabschnitt, auf dem die alte Fahrbahn abgefräst wird.

In Höhe des Abzweigs Beckamp kündigt sich eine Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger an. Foto: Ulrich Gösmann

Ab dem 17. November sind dort die Asphaltierungsarbeiten terminiert. Spielt das Wetter weiter mit, kommt es am letzten Novemberwochenende zu einer Vollsperrung für die Asphaltierung der 2+1-Führung mit ihren wechselnden Überholspuren, wie der Landesbetrieb Straßen NRW mitteilt. „Der Zeitplan passt aktuell so gut, dass wir davon ausgehen, dass wir die Zielsetzung, die Arbeiten in diesem Jahr abzuschließen, einhalten können“, so Sprecherin Nina Wischeloh.