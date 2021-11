Radfahrer sollen Autos ausbremsen

Die Stadt Ahlen sieht keine Handhabe und auch keine Notwendigkeit, im Zuge der Ortsdurchfahrt der L 507 in Dolberg (Heessener Straße / Alleestraße) Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung durchzuführen. Eine Anfrage der SPD wurde von der Verwaltung abschlägig beschieden.

Die Fahrradschutzstreifen an der Ortsdurchfahrt der L 507 werden nach Auffassung der SPD ihrem Namen nicht gerecht. Die Verwaltung sieht derzeit aber weder die Notwendigkeit noch die Möglichkeit für bauliche Veränderungen oder Tempo 30.

Die SPD erinnerte in ihrem Antrag vom 20. April dieses Jahres daran, dass bei der Planung für den 2015/16 erfolgten Ausbau der Ortsdurchfahrt „versprochen“ worden sei, „allen Verkehrsteilnehmern eine sichere Nutzung zu ermöglichen“. Diesem Anspruch werde der Streckenabschnitt aber mit Blick auf die Fahrradfahrer nicht gerecht, diese würden „bei der derzeitigen Lösung zur physischen Geschwindigkeitsbremse für Kraftfahrzeuge genutzt“ und seien insbesondere durch den intensiven Schwerlastverkehr in Richtung Autobahn stark gefährdet.

Stadt müsste Kosten für Umbau selbst tragen

Die Verwaltung hält in ihrer Stellungnahme fest, dass der Ausbau „nach allen allgemein anerkannten technischen Regelwerken“ erfolgt sei. Und weiter: „Entsprechend der Planung sind die Parkstreifen und Schutzstreifen aufgebracht worden. Eine Änderung der Verkehrsführung wäre nur durch bauliche Maßnahmen möglich.“ Dies würde die Entfernung der Parkstreifen und Grünstreifen / Baumscheiben zur Folge haben und müsste zudem mit dem Land als Straßenbaulastträger erörtert werden. Da die grundhafte Erneuerung noch nicht lange her und die Substanz gut sei, müsste wohl die Stadt die Kosten allein tragen, wofür die erforderlichen Mittel „aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht verfügbar“ seien. „Insoweit“, so die Schlussfolgerung, „scheiden bauliche Maßnahmen aus.“

Die Verwaltung weist außerdem darauf hin, dass es für Fußgänger mehrere Möglichkeiten gebe, die Fahrbahn gefahrlos zu überqueren. Das Unfallgeschehen sei auch in Bezug auf Radfahrer „unauffällig“ und rechtfertige von daher kein Tempolimit. Eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 km/h wäre ansonsten nach der geltenden Straßenverkehrsordnung nur möglich, wenn sich soziale Einrichtungen an der Landesstraße befinden würden, was aber nicht der Fall sei.

„ »Es wurden seinerzeit Parkplätze gegen Fahrradfahrer abgewogen.« “ AUB-Leiter Bernd Döding

Enttäuscht reagierte Sophia Laura Maschelski-Werning auf die Ausführungen. Sie bekräftigte die Einschätzung der SPD, die sich die Situation bei einem Ortstermin aus der Perspektive der Radfahrer und „nicht durch die Windschutzscheibe“ angeschaut habe, dass hier sehr wohl Handlungsbedarf bestehe.

Ergänzend zur Vorlage rief der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe (AUB), Bernd Döding, in Erinnerung, dass bei der Ausbauplanung in der Diskussion mit den ansässigen Geschäftsleuten seinerzeit „Parkplätze gegen Fahrradfahrer abgewogen“ worden seien, mit dem Ergebnis, dass die Parkstreifen beibehalten wurden. Änderungen daran wären im Nachhinein gegenüber Straßen NRW „schwerlich durchsetzbar“. Die einzige Hoffnung, die Döding den Ortspolitikern machen konnte, sieht er in einer möglichen Novelle der Straßenverkehrsordnung. Dies bliebe „abzuwarten“.

Auf die aktuelle Gesetzeslage wies an der Stelle Ulf Rosenbaum (CDU) hin. Demnach seien Autofahrer gehalten, beim Überholen von Radfahrern 1,50 Meter Abstand zu halten. Arne Engelbrecht (FWG) stellte nüchtern fest: „Der Radfahrer muss herhalten als verkehrsberuhigendes Element.“ Er halte es für „nicht zielführend“, an der jetzigen Verkehrsführung „herumzuschrauben“.

So verläuft die Initiative der SPD fürs Erste im Sande.