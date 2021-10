Radfahrer tödlich verletzt

Einen tödlichen Ausgang nahm ein Verkehrsunfall für einen 82-jähriger Fahrradfahrer aus Vorhelm am Samstagnachmittag auf der K 6 bei Enniger.

Nach Angaben der Polizei befuhr er kurz vor 17 Uhr gemeinsam mit seiner Frau einen Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Pöhling. Zeitgleich fuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Beckum die Kreisstraße aus Neubeckum kommend in Fahrtrichtung Enniger. In Höhe der Unfallstelle überquerte der Senior unvermittelt die Kreisstraße und kollidierte frontal mit dem Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer lebensgefährlich verletzt.

Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Dort verstarb das Unfallopfer.