Rasantes Roadmovie im Rausch der Bilder

Auch mit seiner Roadmovie-Show „Trip Over“ ist das Theater Titanick Garant für fesselnde Unterhaltung. In Ahlen fegte der pinke Mustang gleich an zwei Abenden über Leinwand und Bühne...

Knallende Motoren, Schüsse, rasante Fahrten in einem nostalgisch angehauchten Ford Mustang und eine wilde Achterbahnfahrt durch die gesamte Bandbreite möglicher Gefühlslagen: Die Produktion „Trip Over“ vom Theater Titanick hatte am Wochenende beim Büz-Kultursommer alles zu bieten, was ein waschechtes Roadmovie ausmacht.