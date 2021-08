Rathaus wird zum Kunstobjekt

So sieht das Modell des Kölner Aktionskünstlers Frank Bölter für die „Faltung“ des Ahlener Rathauses aus, das er in ein mobiles (Museums-)Café verwandeln will.

Unter dem Titel „Das große Falten“ startet am kommenden Mittwoch (25. August) ein interaktives Mitmach-Projekt mit dem Kölner Aktionskünstler Frank Bölter. Mit Schülerinnen und Schülern der Kunstklassen 8.1 und 9.1. der Fritz-Winter-Gesamtschule und weiteren interessierten Jugendlichen wird er eine Origami-Pop-Up-Architektur des Ahlener Rathauses anfertigen, das demnächst abgerissen werden soll. Bölter nimmt sich damit eines in der Stadt kontrovers diskutierten Themas an. Die Aktion ist eine Mischung aus Skulptur, Langzeitperformance und Improvisationstheater. Sie dauert drei Tage und wird auf dem Museumsplatz am Kunstmuseum an der Weststraße und auf dem Rathausvorplatz stattfinden.

Frank Bölter ist bekannt für seine spektakulären Faltaktionen, in denen die Mitwirkenden in oft wahnwitzigen wie waghalsigen Schaffensprozessen miteinander verbunden werden. So hat er bereits bewohnbare Häuser, lebensgroße Boote, Autos, Panzer und vieles mehr aus Papier gefaltet.

Aus dem neuen (alten) Ahlener Rathaus wird unter der Regie des Künstlers ein mobiles (Museums-)Café, das später in Eigenregie auch an anderen Orten in der Stadt weiterbetrieben werden kann. Ob und wie das gelingt, ist noch offen.

Möglichkeiten und Unwägbarkeiten

Frank Bölter versteht seine Kunstaktionen als Möglichkeit, integrative und gemeinschaftsbildende Prozesse anzustoßen. Laut Frank Bölter „entsteht so nebenbei und kinderleicht ein Bürgerrathaus, das buchstäblich ,von unten‘ für eine Belebung, Aktivierung und Verpflegung der Bevölkerung Ahlens sorgt“. Laufpublikum und Besucher sind ebenfalls eingeladen, mal die eine oder andere Hand mit anzulegen. Neben der Entstehung eines erstaunlichen Objekts ist das Erlebnis des gemeinsamen Handelns sowie der gemeinschaftlichen Reaktion auf Möglichkeiten und Unwägbarkeiten zentraler Bestandteil seiner Kunst.

„Das große Falten“ wird im Rahmen des Programms Stadtbesetzung vom Kultursekretariat Gütersloh und von der Sparkasse Münsterland Ost gefördert. Der Förderkreis Kunstmuseum Ahlen und der Förderverein der Fritz-Winter-Gesamtschule unterstützen ebenfalls das Projekt.

Die Aktion gehört zum Rahmenprogramm der derzeitigen Ausstellung „ Beat Zoderer. Faltungen und andere Ereignisse“, die noch bis zum 12. September im Kunstmuseum zu sehen ist.