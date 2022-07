„Raubzug“ durch die Welt der Folklore

So ganz traute das Publikum den Ansagen von der Bühne noch nicht, dass der Orchestergraben eigens zum Tanzen eingeebnet worden war. Die meisten verharrten am Samstagabend in der Open Air-Zuschauerzone auf dem Büz-Parkplatz bis zur Pause auf ihren Stühlen, wenngleich die Köpfe schon bedenklich schaukelten und die Füße einem magischen Wipp-Zwang ausgeliefert zu sein schienen. Zu ansteckend waren die Rhythmen, die das Quintett in atemberaubender Geschwindigkeit und in dazugehöriger Lautstärke auf seinen Instrumenten in die Zuschauerkulisse schickte.

Sie spielten sich in einen wahren Rausch: Micha Duboff, Rifkat Daukaev, Sava Freudenfeld und Sergio Teran. Foto: Dierk Hartleb

Die fünf verwegenen Gestalten von „HopStop Banda“ räumten musikalisch mit vielen Hörgewohnheiten auf, in dem sie sich wie Räuber an der Folklore aus aller Welt bedienten und daraus einen unnachahmlichen eigenen Stil aus Klezmer, Polka und Gipsy kreierten. Sava Freudenfeld mit Schiebermütze und im ärmellosen gesteiftem Shirt gab nicht nur den energiegeladenen Drummer, sondern mimte mit liebenswürdig-lausbubenhaftem Charme auch den Erklärer der multi-kulturellen Banda, keiner einer Unkorrektheit aus dem Wege gehend. Seine Ankündigung „Wir haben ein russisches Hippielied aus dem 18. Jahrhundert“ fand glucksende Lacher.

Am Schluss hielt es kaum noch jemanden auf seinem Stuhl. Foto: Dierk Hartleb

Mit einem unwiderstehlichen Tempo spielten und sangen sich der Tatar Rifkat Daukaev (Gitarre/Gesang), Leo Röttig (Akkordeon), Sergio Teran aus Chile (Saxofon, ey, Percussion und Flöte) sowie Micha Duboff (Bass), der Anfang der 1980er Jahre in Leningrad Teil der Rock´n -Roll-Revolution war, durch jiddische, russische, spanische und südamerikanische Musiktraditionen, spickten ihr musikalisches Menü mit allerlei Zitaten, um schließlich in Südkorea zu enden.

Sergio Teranund Micha Duboff feuerten sich gegenseitig an.Sergio Teran Foto: Dierk Hartleb

Letztlich führte sie ihre musikalische Weltreise wieder zurück in ihre Homebase Köln, wobei offen blieb, warum ihre Ode auf „Kölle“ am Rhein nicht die gleiche Durchschlagskraft entwickelt wie die von BAP oder der Höhnern. Egal, den Ahlenern gefiel der Mix aus Verulken und musikalischem Können und sie ließen sich verführen, doch noch vor der Bühne zu tanzen. Nach der obligatorischen Zugabe war aber endgültig Feierabend. Wer noch mehr hören wollte, musste mit einer CD Vorlieb nehmen.