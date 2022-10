Raus aus dem Coronaschlaf

Nach zwei Karnevalssessionen, in denen Sitzungen und Straßenkarneval pandemiebedingt ausfielen, freut sich der Ahlener Carneval Club (ACC) auf die bevorstehenden närrischen Monate. Aber schon in den vergangenen Wochen hat das Vereinsleben wieder Schwung bekommen, wie auf der Mitgliederversammlung am Freitagabend im Hof Münsterland deutlich wurde.

„Bis jetzt sieht es so aus, als ob wir unbeschwert feiern können“, hofft ACC-Präsidentin Denise Forgo auf eine wieder normale Karnevalssession. Die Karnevalsgesellschaft ist gut durch die Pandemiephase gekommen. Säckelmeister Kai Ross berichtete der Versammlung sowohl von einer stabilen Kassenlage wie auch einer stabilen Mitgliederzahl von 133.

„ »Wir freuen uns, dass nach dem Coronaschlaf wieder Aktivitäten stattfinden konnten.« “ Elferratspräsident Michael Forgo

In den Abteilungen sind die Aktivitäten nach Ende der Coronabeschränkungen wieder angelaufen. „Wir freuen uns, dass nach dem Coronaschlaf wieder Aktivitäten stattfinden konnten“, betonte der neue Elferratspräsident Michael Forgo. Mit Dominik Krämer hat der Elferrat auch einen neuen Vizepräsidenten. Zurzeit zählt die Abteilung 17 Mitglieder. Das Elferratsschießen und eine Planwagenfahrt wurden schon absolviert. Auch bei den Garden laufen die Vorbereitungen auf die Session, wie Gardeführer Dominik Krämer schilderte. Die große Garde trainiert seit April, die Jugendgarde studiert gerade einen neuen Gardetanz ein. Gardeübergreifend wird es auch einen Showtanz geben. Die Reiselust hat die Senatoren zwischenzeitlich gepackt. Deren Präsidentin Angelika Grinsch nannte Rüdesheim und den Kölner Fischmarkt als Ziele, die besucht wurden.

Am 26. November (Samstag) um 19.11 Uhr wird der ACC mit dem internen Sessionsauftakt im Hof Münsterland in die Vereinsaktivitäten der Session einsteigen. Die Senatoren werden wieder eine Tombola durchführen. Dabei kann unter anderem eine attraktive Berlinreise gewonnen werden. Die Damensitzung findet am 21. Januar 2023 statt. Der Vorverkauf ist am 21. November um 10 Uhr im Hof Münsterland.

Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Sie sind wieder nach Kategorien gestaffelt. Der ACC-Galaabend in der Stadthalle wurde kurzfristig auf den 28. Januar verschoben, um nicht mit dem Galaabend der federführenden Gesellschaft KG Neustadt zu kollidieren.